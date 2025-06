Presència urgellenca a Vic i Manresa amb motiu del RITMIKS

Alguns dels alumnes que han estat presents al RITMIKS (Aj. la Seu)

Alumnes de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell han participat al Festival de joves Músics europeus, RITMIKS. L’alumnat ha estat present a la inauguració del Festival, a la plaça Major de Vic, i actuant a l’escenari de la Plana de l’Om, a Manresa. A més, a l’espai de la Cantina han compartit Jam Session amb alumnat de Sabadell i Arenys de Mar.

Els alumnes també han pogut gaudir dels diferents concerts que han tingut lloc en deu escenaris diferents, on agrupacions de 18 països van confluir en aquesta clausura. Per als alumnes de l’Escola Municipal de Música de la Seu ha estat una gran experiència on han pogut veure i conèixer a alumnes d’altres centres musicals d’arreu d’Europa.