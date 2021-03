Signat un conveni entre l’Andorra Esports Clúster i INDESCAT

L’Andorra Esports Clúster (AEC) i INDESCAT, el clúster de la indústria de l’esport a Catalunya, han signat aquest migdia un conveni de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar la competitivitat de les dues entitats i dels seus membres en els àmbits de la innovació, la internacionalització, la visibilitat i el networking, entre d’altres.

El president de l’AEC, David Hidalgo, i la presidenta d’INDESCAT, Anna Pruna, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de compartir coneixement i experiències, desenvolupar projectes conjunts i participar recíprocament d’iniciatives i activitats relacionades amb la millora de la competitivitat de la indústria esportiva en diferents eixos: innovació, internacionalització, digitalització, talent, emprenedoria, visibilitat i networking en l’esport i l’activitat física.

Segons aquest acord, que impulsa la internacionalització de les dues entitats, tant l’AEC com INDESCAT podran participar de les activitats, programes, accions i jornades organitzades per ambdós clústers. Els àmbits en què es preveu que es generin més sinergies són en els de turisme esportiu, esdeveniments esportius, esports outdoor i esports a la muntanya, així com la promoció de l’esport i els hàbits saludables.

Les dues entitats s’han compromès també a valorar la possible generació conjunta d’estudis, informes o projectes d’interès; alhora que es preveu l’anàlisi, disseny, producció i execució de jornades, esdeveniments, sessions i formacions centrades en la indústria de l’esport de Catalunya i Andorra. Es cercaran també ajuts de les diferents administracions –de les locals i internacionals- per a l’elaboració de projectes compartits i es promouran intercanvis comercials i de coneixement entre els membres dels clústers signants.

La presidenta d’INDESCAT, Anna Pruna, ha valorat molt positivament “aquesta aliança estratègica”, ja que “Catalunya i Andorra tenen molts punts en comú en alguns segments de la indústria esportiva; estem molt a prop i sumar esforços i visions ens farà créixer i generarà noves oportunitats, tant a tots dos clústers com als membres que en formen part”. Per a Pruna, la signatura d’aquest conveni demostra que “malgrat les dificultats que estem passant per la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19, els clústers no ens aturem i continuem buscant oportunitats per dinamitzar i generar competitivitat a les empreses del sector”.

De la seva banda, David Hidalgo, president de l’Andorra Esports Clúster, ha afirmat que “la col·laboració amb un clúster tant consolidat com INDESCAT segur que ens ajudarà a créixer i establir contactes amb les moltes empreses i institucions vinculades a l’esport a Catalunya de cara a projectes futurs que aportin competitivitat i innovació al sector esportiu andorrà”.