Sarkozy, condemnat a tres anys de presó per corrupció i tràfic d’influències

L’expresident francès i ex-copríncep d’Andorra Nicolas Sarkozy ha estat condemnat per un cas de corrupció i tràfic d’influències de quan era president de la República.

La pena és de tres anys de presó; un d’ells és d’obligat compliment, i els altres dos estan condicionats a les futures sentències contra l’expresident francès. Sobre aquesta decisió de la justícia, però, hi ha opció de recurs davant del tribunal de cassació. Nicolas Sarkozy no anirà encara a presó, perquè a més la justícia li dona l’opció de complir la condemna des de casa, amb polsera telemàtica.

A més de Nicolas Sarkozy, també han estat declarats culpables el seu advocat, Thierry Herzog, i el jutge Gilbert Azibert. La justícia considera que hi va haver un pacte entre els tres. Sakorzy i Herzog van intentar subornar el jutge per saber quina informació tenia la justícia sobre el finançament de les seves campanyes per a les presidencials.

En l’audiència d’aquest dilluns, Sarkozy ha negat haver abusat de la seva influència i ha dit que va ser víctima de mentides de terceres persones. Tot i això, la sentència veu “particularment greu” el delicte de Sarkozy. Considera que desacredita el càrrec que exercia i que l’expresident havia de saber les infraccions que cometia per la seva formació d’advocat.

La investigació de l’anomenat cas de les escoltes es va donar per acabada el 2016. La justícia va punxar el telèfon de Sarkozy davant les sospites que podria haver rebut finançament del règim libi de Moammar al-Gaddafi durant la campanya que el va portar a l’Elisi el 2007.

Les trucades, que es van filtrar a la premsa, van fer públic que Sarkozy i el seu advocat van intentar aconseguir informació secreta d’aquest cas -el cas Bettencourt- a través de l’exjutge Gilbert Azibert -llavors magistrat del Tribunal Suprem francès- a qui van oferir un càrrec a Mònaco.

Sarkozy és l’últim home que la dreta francesa ha tingut a l’Elisi, i se’l veia com una esperança encara per a les presidencials del 2022.

L’expresident, que es va retirar de la primera línia política a finals del 2016, després de la derrota a les primàries del seu partit, afronta d’aquí quinze dies un segon judici, pel finançament dubtós de la campanya electoral del 2012.

