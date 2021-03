L’Espai Ermengol assoleix prop de 2.000 usuaris durant el 2020 malgrat la pandèmia

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, condicionat també per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, ha obtingut durant l’any 2020 un total de 1.817 persones usuàries, entre visitants a les exposicions (1.034) i participants a les diferents activitats (783) que aquest equipament cultural ha anat celebrant en aquest any.

Aquestes dades representen una disminució de visitants del 56,2% respecte el 2019, any que va obtenir un total de 4.186 usuaris, entre visitants i participants en les activitats organitzades per aquest museu municipal.

Des de l’Espai Ermengol s’afirma que aquesta disminució es deu al tancament de la instal·lació durant una mica més de tres mesos, entre el 13 de març i el 19 de juny, a causa de l’estat d’alarma. També es remarca que una vegada aixecat l’estat d’alarma, la limitació d’aforaments i mesures restrictives de mobilitat han provocat també aquesta caiguda de visitants que s’ha produït durant aquest darrer any.

Anul·lació d’activitats

A partir del 13 de març, l’Espai Ermengol va haver d’anul·lar els cicles de xerrades i activitats Parlem de formatge, dedicat a aquest producte agroalimentari, i Parlem de Fira, que gira entorn a la història de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. Tampoc es va poder dur a terme la programació d’oci nocturn alternatiu Insomni de Tardor.

Respecte al cicle Parlem d’Història-Desenterrant el Passat, coorganitzat amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal, que incloïa sis conferències -que van participar a les Jornades Europees de Patrimoni- només dues es van poder presentar davant de públic. Les altres quatre conferències restants es van dur a terme en format streaming i per YouTube.

Treva d’estiu

Tanmateix, amb la treva de l’estiu l’Espai Ermengol va poder organitzar l’Insomni d’Estiu, coorganitzat amb Oficina Jove de l’Alt Urgell i amb el suport de Turisme Seu, va obtenir “molt bona resposta”, com també les visites guiades Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial, coorganitzat amb Turisme Alt Urgell i Turisme Seu. Ambdues propostes van anar acompanyades de 6 vistes guiades cadascuna.

Cal destacar també que durant el mes d’octubre, l’Espai Ermengol va poder inaugurar una nova exposició temporal, a la tercera planta de l’edifici, dedicada al patrimoni natural: El clima del Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquesta nova exposició compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com també del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquesta mostra s’ha completat amb visites guiades, tallers, sortides i material editat.

Món Màgic de les Muntanyes i El museu és una escola

Dins del marc de les propostes de la campanya nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes, a part de la ja consolidada ‘ruta dels tions’, es va poder desenvolupar el taller ‘descobrim la prehistòria’ amb bona participació d’assistents. Cal destacar “amb gran orgull” el resultat del projecte ‘El museu és una escola’, coorganitzat amb el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell i la docent de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, Glòria Jové, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Arxiu Nacional d’Andorra i el Museu de Lleida.

Aquest és un projecte que va començar el juny del 2019 fruit del treball en xarxa amb 5 escoles del territori. La seva exposició va ser inaugurada el passat mes de desembre, la qual ha restat oberta al públic fins ahir diumenge 28 de febrer.

Al respecte d’aquesta exposició, l’Espai Ermengol ha ofert 10 visites guiades i tallers de diferents temàtiques que han permès consolidar la relació amb els centres educatius de la zona.

Per altra banda, des de la Xarxa de Museus i Equipaments de l’Alt Pirineu i Aran també la pandèmia ha fet la consolidació de l’equip i l’organització a noves campanyes.

Com a resum de l’activitat d’aquest darrer any, cal recordar que l’Espai Ermengol va poder iniciar el 2020 amb una ponència històrica sobre la Guerra Civil a Sant Joan de l’Erm, de la mà de l’historiador Oriol Riart, i un acte musical ‘El rabequet del claustre de la catedral’ de la mà d’Artur Blasco organitzat per la Germandat de Sant Sebastià.

També es va poder dur a terme la presentació del nou volum de la revista ‘Cadí-Pedraforca’ i la nova publicació de Lluís Carbonell, ‘Els néts d’en Damià i els patriotes oblidats’.

