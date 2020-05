Signat el conveni per impulsar l’INEFC-Pirineus a la Seu d’Urgell

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, ha signat per via telemàtica el Conveni Marc de Col·laboració per a Desenvolupar el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de Lleida (INEFC-Pirineus) a la ciutat de la Seu d’Urgell, juntament amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy i el director de l’INEFC, Jordi Solà, i amb la presència del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras.

D’aquesta manera, el Govern continua amb la seva vocació d’enfortir i donar resposta a les demandes del territori. La consellera Budó ha assegurat que “des del primer dia, tots els actors vam veure clar que el Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport d’INEFC de Lleida a la Seu d’Urgell era una oportunitat pel territori” i per la capital de l’Alt Urgell “per convertir-la en un epicentre de formació dels Pirineus i de professionals relacionats amb el món de la muntanya”. Però més enllà del món de l’esport, la consellera ha destacat que “aquest és un projecte estratègic pel Pirineu i, per tant, pel país. Un projecte de promoció econòmica i formativa”. Per això, ha agraït la feina i la implicació de la Universitat de Lleida, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de l’equip de la secretaria general de l’Esport i d’INEFC “per fer realitat aquest projecte”.

Des del Departament de la Presidència estava previst que el grau universitari CAFE d’INEFC comencés el curs 2020-2021, però la crisi sanitària per la Covid-19 ha fet que aquests estudis no es puguin començar fins el curs 2021-2022. Amb la previsió d’acollir fins a 400 estudiants.

La consellera Budó ha recordat que aquest projecte també s’ha pogut realitzar gràcies a l’estratègia País Viu, impulsat des del Departament de la Presidència, pensat per “generar oportunitats a través de l’activitat econòmica en aquelles comarques amb risc de despoblament o amb una alta taxa d’envelliment” i “el conveni que avui signem és justament el millor exemple del que volem aconseguir amb questa estratègia, que ens permeti arrelar i atraure gent al Pirineu”.

Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha coincidit amb la consellera de la Presidència que aquest conveni “és la prova que les administracions ens sabem coordinar per ajudar els territoris a potenciar les seves singularitats en clau de país”. Per a Talarn, que la Seu d’Urgell pugui oferir el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport “és un reconeixement a la capacitat de la capitat de l’Alt Urgell i de la seva experiència en benefici de tot el país, ja que no es tracta de fer un petit Inefc pirinec; sinó de transformar aquest futur campus en el centre nacional el sobre el qual pivoti la formació en excel·lència especialitzada en els esports de natura”.

Ciutat Universitària d’Esport

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha assegurat que la capital de l’Alt Urgell i els Pirineus Catalans “són la millor ubicació per realitzar la formació tècnica i universitària el Esports al Medi Natural” perquè “la millor manera d’assolir l’aprenentatge sobre els esports al Medi Natural és realitzar-ho directament al medi de natural, i la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell disposem de tot el necessari per poder-ho realitzar”. Fàbrega ha destacat que aquest projecte “generarà activitat econòmica lligada a la formació, a la docència i a la investigació. La Seu d’Urgell és una Ciutat d’Esport, ara, amb aquests estudis que aviat es materialitzaran, serem una Ciutat Universitària d’Esport”.

Des del punt de vista docent, el rector de la UdL, Jaume Puy, ha destacat que “el sistema universitari català fa avui un pas més per la seva descentralització creant aquests estudis a la Seu. Ens dotem d’una estructura que ens ha d’ajudar molt per crear, retenir i atraure talent a les terres del Pirineu“. El rector ha afegit que la UdL es posa ja “a treballar en l’organització docent, confecció de la plantilla de professorat i aliances estratègiques, preparació i revisió dels nous espais, instal·lacions i noves activitats i difusió del estudis“.

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, ha peresentat l’acte i ha recordat que “aquest projecte ve de lluny”. Figueras també ha destacat la col·laboració i “la suma d’esforços de les institucions” per fer possible la implantació de la universitat a la Seu d’Urgell per “generar igualtat d’oportunitats i equilibri territorial per fer de Catalunya un país viu”. El secretari general d’Esports ha reconegut que aquest projecte reforça la institució de l’INEFC i el continua fent un reeferent internacional.

En aquest sentit, eI director de l’INEFC Catalalunya, Jordi Solà, ha insisit en la importància del grau CAFE que “situarà l’INEFC-Pirineus a la Seu d’Urgell com un referent en el context mundial dels estudis de l’esport”.



Conveni per impulsar l’INEFC-Pirineus a la Seu d’Urgell

Aquest conveni té com a objectiu promoure que els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) de l’INEFC-Lleida, centre adscrit a la Universitat de Lleida (UdL), es desenvolupin també a la Seu d’Urgell, on es substituiran la majoria dels esports tradicionals per esports i activitats relacionades amb els espais de muntanya.

Totes les parts implicades acorden treballar conjuntament perquè el desplegament del grau a la capital de l’Alt Urgell es converteixi en un ambiciós projecte formatiu que prepari professionals de l’activitat física i l’esport en aquelles activitats esportives de muntanya relacionades directament amb un territori com el Pirineu lleidatà, dotat d’unes característiques singulars i pròpies. En un futur, el projecte vol adquirir dimensió internacional a través de l’establiment d’acords de cooperació acadèmica amb centres universitaris, institucions i empreses públiques i privades, estatals i d’altres països, especialment de França i d’Andorra, tant en l’àmbit docent com en el d’investigació, transferència i innovació.

La fórmula acadèmica triada per executar el grau és la d’un Grup Desplaçat del Grau en CAFE de l’INEFC-Lleida (de 240 crèdits ECTS), de manera que, a efectes acadèmics i administratius, l’alumnat pertany al centre de l’INEFC de Lleida, tot i que desenvolupa la totalitat de la seva docència al campus de la Seu d’Urgell.

Pel que fa a les aportacions de les institucions implicades en el conveni, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell executarà la construcció, a partir del primer semestre de l’any 2021, del nou edifici docent i dels equipaments necessaris per a desenvolupar els nous estudis, mentre que la Diputació de Lleida subvencionarà les obres esmentades a través d’un conveni específic amb el consistori urgellenc. Quan estigui construït el nou edifici docent, l’Ajuntament de la Seu en cedirà l’ús gratuïtament a l’INEFC.

Mentre no estigui construït i equipat el nou edifici acadèmic, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell oferirà gratuïtament a l’INEFC una alternativa d’espais que pugui encabir temporalment les activitats acadèmiques per poder iniciar les classes durant el curs 2021-2022.

Per la seva banda, l’INEFC assumirà la despesa de manteniment del futur edifici acadèmic i d’incorporar les places necessàries de professorat i de personal d’administració i serveis. En aquest sentit, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, mitjançant el Consell Català de l’Esport, dotarà econòmicament aquestes places.