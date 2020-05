Les piscines d’Escaldes-Engordany i el centre Serradells no obriran abans del 15 de juny

A Escaldes-Engordany, la previsió és que el pavelló del Prat Gran i les instal·lacions del Prat del Roure obrin a partir del 2 o 3 de juny. Per la seva banda, les piscines no es reobriran abans del 15 de juny, ja que coincidint amb l’aturada s’està fent la revisió tècnica.

Per la part que li toca, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha confirmat aquest dimecres que els Serradells no obrirà de moment. Marsol ha remarcat que l’obertura no és una prioritat ara mateix i ha destacat que s’està treballant per poder reobrir a partir del 15 de juny.