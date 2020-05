La Seu d’Urgell fa un minut de silenci per les víctimes de la Covid-19

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha adherit avui al minut de silenci que s’ha fet a les 12 del migdia per recordar les víctimes de la Covid-19. Amb aquest acte, el Consistori urgellenc se suma a la proposta del Govern espanyol de declaració de dol oficial a tot el país per les víctimes causades per la pandèmia de la Còvid-19.



L’alcalde, Jordi Fàbrega, i el vicealcalde, Francesc Viaplana, i regidors i regidores han seguit el minut de silenci a l’exterior, a la plaça dels Oms, acompanyats per treballadors municipals i veïns i veïnes de la ciutat.



La Seu d’Urgell se suma així al dol oficial de deu dies aprovat pel Consell de Ministres i decretat per la Generalitat de Catalunya. Aquest dol s’estableix des de les 00.00 hores d’avui dimecres 27 de maig fins a la mitjanit del pròxim divendres 5 de juny.