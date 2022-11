S’ha presentat “Marmotes”, una concentració mototurística al Pas de la Casa

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat aquest dilluns al matí una nova concentració mototurística que s’anomenarà Marmotes i que tindrà lloc al Pas de la Casa. Ho ha fet acompanyat de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, el conseller de Turisme i Reactivació econòmica d’Encamp, Nino Marot, i el director del Circuit del Pas de la Casa, Àlex Bercianos.

Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca tant al Pla Estratègic del Turisme de Compres impulsat pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa, com al Pla de dinamització econòmica de la parròquia encampadana. El ministre ha explicat que després de realitzar diverses reunions i presentacions amb el sector comercial de la població, es va identificar les botigues de complements i equipament per a la moto com un dels sectors a potenciar. A partir d’aquesta constatació, ha prosseguit el ministre, “va sorgir la idea d’organitzar un esdeveniment vinculat al món de la moto, una concentració mototurística, que pot aportar tant impacte econòmic com mediàtic”.

Per la seva banda, la cònsol major ha apuntat que “s’ha buscat una data que permeti desestacionalitzar les activitats de la parròquia i atraure turistes i clients en un mes amb afluència més baixa”. Creuen, també, que la celebració d’un esdeveniment així comportarà un augment significatiu de les reserves hoteleres. Aquesta primera edició tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de setembre.

Per a Gallardo, l’objectiu és doble: aconseguir una xifra de participants significativa que n’asseguri l’èxit, i comptar amb el suport d’algun organitzador que tingui experiència en aquest camp: “vam decidir associar-nos amb Pingüinos, la concentració hivernal més important del sud d’Europa, amb 40 anys d’història a Valladolid i 30.000 participants cada any”. Així, l’esdeveniment l’organitzarà Esponsorama, l’empresa que gestiona el Circuit Andorra Pas de la Casa, però la promoció i la venda d’entrades es farà conjuntament amb Pingüinos per a aprofitar la seva xarxa d’usuaris i la seva experiència.

El ministre Gallardo ha indicat que per a aquesta primera Marmotes s’obrirà a 2.500 inscripcions, “una xifra realista que esperem assolir”. El Govern hi farà una aportació de 75.000 euros i el comú, de 50.000 euros.

El programa de Marmotes 2023

La primera edició tindrà una durada de tres dies: el divendres hi haurà la cerimònia de benvinguda, shows d’acrobàcies al circuit i un concert nocturn. El dissabte hi haurà una passejada amb motos per tot el país, una desfilada de banderes, dinar popular, entrevistes a pilots professionals i una desfilada de torxes nocturnes fins al Pas de la Casa. Diumenge es farà el lliurament de premis i la cloenda.

La voluntat de l’organització, el Govern i el comú és que, coincidint amb la concentració, les botigues especialitzades de la parròquia i del país puguin també muntar una zona de marxandatge i oferir els seus productes als assistents.