Els pilots de trial de la FMA tanquen la temporada a Cal Rosal amb sort diversa

El Campionat d’Espanya de Trial va cloure la temporada, en totes les seves categories, amb la disputa d’una nova edició del Trial de Cal Rosal (comarca del Berguedà). Gaire-bé 200 inscrits es van apuntar a la cursa organitzada pel Moto Club Baix Berguedà.

Les 12 zones marcades pels organitzadors estaven ubicades, la majoria, a la zona boscosa entre les localitats de Cal Rosal i Olvan. Els esmentats obstacles a superar pels participants, van ser catalogats de relativament fàcils, tot i que una petita errada tenia greus conseqüències a la classificació.

La climatologia va respectar als presents al escenari del trial

En aquest final de temporada els participants a la cursa del Moto Club Baix Berguedà van gaudir d’un excel·lent ambient meteorològic, que els va permetre centrar-se en les zones. En opinió d’alguns dels participants, sembla que el recorregut va estar marcat pensant en condicions climàtiques adverses, motiu pel qual en faltar la pluja les dificultats per a superar els obstacles van ser menors.

La FMA va estar representada en diverses categories

TR2. Gaudi Vall (Sherco) i Jordi Lestang (Montesa) van assolir el 7è i 12è lloc respectivament.

TR3. Quim Altes (Sherco) 8è.

Junior. Jan Gabriel (Beta) 15è i Valentí Cristina (Montesa) 20è.

Juvenil A. Edgar García (Vertigo) 4t.

Veterans A. Jordi Nicolau (Sherco) 7è i Yago Parellada (Beta) 8è.

Noies TR3. Alèxia Lladó (Sherco) 3a i Maria Font 7a.

Alèxia Lladó (Sherco) va arribar a Cal Rosal amb el títol de campiona d’Espanya sota el braç, però amb ganes de competir fins al final i lluitar pel triomf en aquesta última prova de l’any. Quasi ho aconsegueix, va fer la millor segona volta de totes las participants (7 punts), però no va ser suficient. La victòria a la cursa del Berguedà se li va escapar per tan sols 3 punts.

Yago Parellada (Beta) va comentar un cop finalitzat el trial que “Potser, ha estat un dels millors trials que he fet. Al final he posat algun peu de més i això m’ha fet baixar diverses posicions. Un petit error avui era irreparable.”

Gaudi Vall (Sherco) explicava el seu pas per Cal Rosal: “Primer de tot, el dissabte, abans de mirar les zones es feien entrenaments i el feeling, amb el terreny i amb el nivell dels passos que fèiem, va ser molt bo. Després, mirant les zones, vam veure que era un trial de no cometre errors, ja que les zones no tenien una gran dificultat, però era molt fàcil fer errades “tontes” i que penalitzen molt”.

“A l’hora de la veritat, les primeres 2 zones han estat molt bones, però a partir de la zona 3 he començat a fer errors que no tocaven i m’he carregat amb 2 cincs. Per sort, he aconseguit fer un ‘’résset’’ i més o menys hem salvat una mica la carrera”. Gaudi treia aquestes conclusions: “Les sensacions són positives per a l’any que ve, tenim el nivell només falta polir quatre coses per a estar lluitant per posicions millors.”

Per la seva part, Jordi Lestang (Montesa) també feia èmfasi sobre el traçat: “A la primera volta he fet alguns errors que han marcat la meva participació en el trial. He fet quatre “fiascos” i això en un recorregut com el d’avui t’allunyava molt dels llocs capdavanters. Amb tot, la segona volta ha esta molt millor, sobretot, fins a la zona 9. He fet un altre “5” i a partir d’aquí malament, no he pogut acabar de recuperar i… En fi, malament”.

A partir d’aquest moment Lestang mira cap al futur amb ganes de millorar: “Ara l’objectiu es fer una bona pretemporada, treball físic, control de l’alimentació…, I a veure com va. Moltes ganes de fer un pas endavant”.