Nadalitza’t: Andorra la Vella dona a conèixer el programa de Nadal

La desfilada d’un gran os de peluix per l’avinguda Meritxell donarà el tret de sortida a l’edició 2022 del Poblet de Nadal, el gran esdeveniment de promoció turística i comercial creat pel Comú d’Andorra la Vella el 2016 i que enguany arriba a la setena edició.

L’encesa de la il·luminació de la parròquia, el divendres 25 de novembre, a les 18 hores, l’espectacle de gran format De peluix, l’obertura del mercat i un doble castell de focs completaran la inauguració del Poblet de Nadal. ‘Nadalitza’t‘ és l’eslògan de la campanya de promoció.

Aquest dilluns han donat tots els detalls de l’esdeveniment la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri. Marsol ha subratllat el convenciment del Comú per a fomentar esdeveniments que continuïn atraient turisme, el motor econòmic del país.

També ha explicat que davant del context actual de crisi energètica, es preveu una reducció del consum elèctric del 50%: la il·luminació de Nadal enguany es concentrarà exclusivament als eixos comercials, el Mercat de Nadal de la plaça del Poble i al barri antic durant un període de 6 setmanes i mitja, i alhora es reduirà l’horari d’encesa de l’enllumenat de Nadal, que es tancarà a la mitjanit, i, en el cas del sostre de llum del Mercat, a les 10 de la nit.

El Poblet de Nadal torna amb els elements identitaris que el caracteritzen, com les escenografies; l’obertura del Mercat de Nadal amb més de 40 paradetes d’artesania creativa i gastronomia; la posada en marxa de l’Oficina de Correus Màgica; i la programació de sis espectacles itinerants de gran format que desfilaran per l’eix comercial (cada dissabte a les 18.30 h, a banda de l’espectacle inaugural el divendres 25 de novembre; i el dimecres 7 de de desembre).

Per segon any consecutiu, el Mercat de Nadal de la Plaça del Poble incorpora el Neret after shopping, un gran espai gastronòmic amb presència de restaurants del país i de tipus chill-out a l’aire lliure, que oferirà la possibilitat de fer un mos, prendre alguna cosa i alhora escoltar música en directe, amb una quarantena de propostes de grups nacionals que actuaran en un petit escenari construït per a l’ocasió.

Enguany, a més, el Neret after shopping incorpora el programa ‘El cuiner convidat’: durant els caps de setmana del Poblet diversos xefs del país participaran amb les seves especialitats en forma de tapa nadalenca.

El Mercat de Nadal de la Plaça del Poble incorporarà per primera vegada la pista de patinatge sobre gel sintètic per als infants. El públic infantil tindrà, de fet, un protagonisme destacat en aquest espai. L’Oficina de Correus Màgica, que enguany també es trasllada a la plaça del Poble, és l’espai on els infants podran dipositar les seves cartes adreçades tant al Pare Noel com als Reigs Mags de l’Orient.

També a la plaça estarà instal·lat el tió, que es farà cagar els dies previs al Nadal, i es programaran activitats infantils a la glorieta el cap de setmana al Talleret dels menairons (més de 25 micropropostes per a infants de 4 a 7 anys com conta-contes, teatre, música i dansa). A les hores que no hi hagi activitat a la glorieta, a més, es donarà la possibilitat de gaudir de manera gratuïta de l’experiència immersiva de realitat virtual Entre núvols, que tan bona acceptació va tenir durant la Fira d’Andorra la Vella.

Els infants, per últim, també tindran un espai exclusiu a la plaça de l’antiga caserna de Bombers on s’instal·larà el Parc de Nadal, amb un carrusel i un trenet. Els infants de la parròquia de 2 a 8 anys rebran tiquets per a pujar-hi de franc, gentilesa dels menairons d’Andorra la Vella.

Un dels al·licients per a tota la família serà, de nou, El Joc dels menairons, on caldrà descobrir on s’amaguen pels carrers de la parròquia cinc éssers màgics, a partir de les pistes i els mapes que es podran recollir a l’Oficina de turisme de la Rotonda o al punt d’informació del mercat.

La parròquia, a més, es vesteix de Nadal amb més d’una desena de Magic selfies, els escenaris entranyables perquè tothom es pugui fer fotos i compartir-les a les xarxes. En aquesta edició, a més, la plaça Guillemó esdevindrà un dels punts importants que concentrarà un grapat d’aquests espais decorats en l’anomenat Museu del selfie de Nadal.

La campanya de promoció de l’esdeveniment a l’exterior arrencarà demà dimarts, 15 de novembre, a França (premsa, internet i televisió a través de la desconnexió regional de France 3 a Occitània), Catalunya (Televisió de Catalunya, l’emissora de ràdio RAC 1, premsa i internet) i a les regions espanyoles de Madrid, Aragó i València (televisions autonòmiques i internet).

Andorra Turisme col·labora en la difusió del Poblet de Nadal patrocinant una part de la campanya i incloent la programació als seus canals de comunicació (Newsletter, web, etc.). La campanya de promoció turística a nivell de país, que arrencarà la setmana vinent, tindrà un dels seus eixos en el Nadal, que cada cop desperta un major interès entre els visitants.

El programa d’activitats es pot consultar aquí