Aprovat el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra

El Consell de ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). El text és el desplegament reglamentari de l’organisme i ja ha estat aprovat anteriorment pel comitè director del mateix ens.

Així doncs, el Reglament determina l’organització i els mecanismes de desplegament d’aquest òrgan i n’oficialitza el funcionament. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha destacat que l‘AQUA s’encarrega d’assegurar i analitzar la qualitat de l’ensenyament superior del país, mitjançant avaluacions i acreditacions dels ensenyaments estatals, els centres, el professorat i l’activitat de recerca.

Les acreditacions de l’AQUA prenen com a referència, d’una banda, les directrius i els estàndards de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area), i d’altra banda la normativa andorrana en matèria d’ensenyament superior. En concret, es tenen en compte cinc dimensions: la qualitat interna i millora contínua, les activitats i plans d’estudi, el personal acadèmic, els recursos de suport i la informació pública.