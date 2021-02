Les pintures de Sara Bagot obren un nou cicle d’exposicions a illa Carlemany

El centre comercial illa Carlemany reprèn, després d’un any, l’activitat com a aparador d’artistes. A partir de dilluns, dia 1 de març, hi tornarà a haver una exposició d’art a la planta baixa del centre comercial. I obrirà aquest nou cicle de propostes artístiques la sèrie Sublime & Silence de Sara Bagot, Moi.

Sara Bagot, el nom artístic de la qual és Moi, va néixer a Tolosa el 1990, però ha instal·lat el taller creatiu a Andorra. Des del 2016, quan va decidir “compartir l’obra”, ha participat en diverses exposicions i col·laboracions.

Així, Moi explica: “Més enllà del nostre segle, que ens arrossega a gran velocitat, ofereixo un moment de pausa amb les meves obres d’ones pastel”. El cert és que pinta, desarmada d’atreviment, un món figuratiu i abstracte que es nodreix de la seva pròpia inspiració. La sèrie que presenta ara, Sublime & Silence, és una invitació a un viatge oníric, entre suavitat i arquitectura: piscines solitàries o visitades recentment.