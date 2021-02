El PS demana les fundacions que té govern i pel funcionament del transport públic

Des del Partit Socialdemòcrata (PS) denuncien un suposat nou cas de manca de transparència i d’informació per part del Govern: la llei de fundacions d’Andorra. Una llei del 2018 que, segons recorda la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, “en el seu article 36 parla de la publicitat del registre i diu que és públic”. En aquest sentit, Vela recorda que des del Govern “no van habilitar la fórmula per la qual es fa una publicitat activa des de la pròpia pàgina web de registre de les fundacions del ministeri. Des del PS ens hem adonat que en aquesta pàgina tampoc hi apareixen els partits polítics d’Andorra, quan fa uns mesos sí que estaven”. Vela assenyala que, “si bé potser es tracta d’un procés de canvi o actualització de la web”, de les fundacions “no hi ha cap mena d’informació: ni el seu nom, ni l’objecte social o a què es dediquen”.

És per aquest motiu que des del PS demanen per escrit aquesta informació al Govern. Concretament, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat una pregunta escrita demanant el llistat de les fundacions privades i les fundacions del sector públic que inclogui les dades següents: Nom de la fundació, data de creació / Data d’extinció, fins i objecte fundacional, domicili social, dotació, nom i els cognoms dels fundadors, si són persones físiques, i la raó o la denominació social, si són persones jurídiques, i en tots dos casos la nacionalitat.

Altrament, el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha tramitat una demanda d’informació amb l’objectiu de conèixer el funcionament del transport públic a Andorra. Sánchez assenyala la importància del sistema de transport públic en la mobilitat de la ciutadania d’Andorra: “Vista la posada en funcionament d’una aplicació de mobilitat que incorpora el transport públic i el deure de seguiment del funcionament de la concessió de transport públic d’Andorra, hem tramitat una bateria de preguntes escrites a Govern per obtenir més informació”, ha explicat Sánchez.

Concretament, Sánchez demana quins han estat els canvis en les rutes, les freqüències i els horaris de les línies nacionals atorgades en concessió en el període des del’1 de setembre de 2020 fins a la data. En segon lloc, el conseller vol saber si en el període establert a la primera pregunta, han existit demandes de modificació dels termes econòmics u operatius de la concessió per part de les empreses concessionàries? En cas afirmatiu, especificar-ne quines i/o la seva natura. En tercer lloc, Sánchez demana si s’han registrat incidències en el funcionament de l’aplicació Mou_T_B, quantes i de quina natura i si es preveu incorporar les línies comunals a l’aplicació Mou_T_B.

Pel que fa a les tarifes i al sistema de pagament de línies nacionals i comunals, així com altres mitjans de transport, Sánchez demana quan preveu Govern la seva integració. Altrament, des del PS volen saber quin ha estat el nombre de viatgers en el període indicat a la primera pregunta, i el nombre de viatgers pel mateix període de 2019 i de 2020, així com quin és el nombre d’usuaris amb abonaments per tipologia d’abonament. Finalment, Sánchez demana quan es renovarà la senyalística de les parades d’autobús de les línies nacionals amb l’objectiu de gaudir d’informació fidedigna i actualitzada a la mateixa parada.