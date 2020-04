El Departament de Salut de la Generalitat ha confirmat que en les últimes hores no s’ha registrat cap mort per coronavirus a la RS Alt Pirineu i Aran i han mort 7 persones amb coronavirus SARS-CoV-2 a la Regió Sanitària (RS) Lleida. També ha informat de 7 casos positius nous al territori pirinenc i 65 nous diagnosticats a la RS Lleida per coronavirus SARS-CoV-2.

Actualment, 43 persones es troben ingressades en centres hospitalaris de la RS Alt Pirineu i Aran amb coronavirus SARS-CoV-2. D’aquests casos, 7 persones es troben ingressades a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, estables a planta, segons ha explicat l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega. A casa hi ha aïllats 139 veïns i hi ha 22 positius confirmats. Durant la jornada s’ha visitat el Parador de Turisme per estudiar la possibilitat que esdevingui en cas d’urgència un possible hotel-hospital.

12 es troben ingressats a l’Espitau Val d’Aran, tots estables a planta; 18 persones estan ingressades a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, totes a planta i 9 persones es troben ingressades a l’Hospital de Cerdanya estables a planta.

En les últimes hores han estat donades d’alta 5 persones que es trobaven ingressades a la RS Alt Pirineu i Aran, una d’elles al Sant Hospital, i les altes acumulades són 42.

Actualment, 238 persones es troben ingressades en centres hospitalaris de la RS Lleida amb coronavirus SARS-CoV-2. D’aquests casos, 151 es troben ingressats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), 109 dels quals estan estables a planta i 42 es troben a l’UCI; 39 persones estan ingressades a l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, 30 de les quals estan estables a planta i 9 es troben a l’UCI, i 48 persones estan ingressades en centres privats, totes estables a planta.

En les últimes hores han estat donades d’alta 11 persones que es trobaven ingressades a la RS Lleida i les altes acumulades són 82.

El Departament de Salut ha expressat el seu condol i s’ha volgut unir al dolor de la família, amics i companys del professional sanitari, metge de família de l’ABS de Balaguer, víctima de la COVID-19. El Departament ha reconegut i agraït la seva feina i dedicació per la millora de la salut de la comunitat, així com la de tots els professionals sanitaris davant la magnífica tasca que estan realitzant per fer front a la pandèmia.