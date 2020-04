Andorra Telecom ha fet efectiu aquest dimecres el lliurament al Govern d’un carregament de 70.000 mascaretes de protecció per a la COVID-19 provinents de la Xina. El material ha estat tramès per l’empresa xinesa Huawei que les va oferir a la companyia andorrana per lluitar contra la malaltia.

A més a més d’aquesta primera remesa de 70.000 mascaretes quirúrgiques s’espera l’arribada en els pròxims dies de 30.000 més del tipus FFP2, que corresponen al grau de protecció màxima i que són utilitzades exclusivament pel personal sanitari.

Aquest material de primera necessitat se centralitzarà a través del punt de recollida del Govern, les instal·lacions del COEX, perquè les autoritats sanitàries el distribueixin entre els col·lectius que lluiten contra la pandèmia.

Huawei és un dels principals proveïdors en infraestructura de telecomunicacions. Andorra Telecom va comptar amb la seva tecnologia per dur a terme el canvi de la xarxa activa de la fibra òptica l’any 2017 que ha permès disposar d’una xarxa de nova generació preparada per fer front als elevats consums d’aquests dies.

Huawei ha donat milions de màscares per usar en la lluita contra la propagació del virus a diversos estats europeus com Espanya, Itàlia o Irlanda.