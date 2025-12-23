Set integrants formaran l’equip nacional d’esquí de muntanya, la temporada 2025-2026

Els set esportistes que representaran la federació (FAM)
La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha presentat, aquest dimarts al matí, a l’Auditori Morabanc, l’equip nacional d’esquí de muntanya de la temporada 2025-26. Tot i que la temporada ja ha començat, amb la participació d’Oriol Olm a la primera Copa del Món a Solitude (EEUU) i la primera Copa d’Espanya, a Espot, amb la participació del propi Oriol Olm, Lea Ancion, Marc Casanovas i Max Palmitjavila, en categoria sènior i Adrià Isal i Joan Lluch en categoria joves. Aquest matí també s’ha presentat l’edició XXIII de la Morabanc Copa d’Andorra.

En la presentació, el seleccionador nacional, Xavier Capdevila, ha donat a conèixer el calendari de la temporada que tindrà en la Copa del Món i la Copa d’Espanya, les dues competicions on els membres de l’equip nacional hi prendran part. Els joves, ho faran amb un calendari propi. Enguany, hi haurà Campionat d’Europa, a Azerbatjan.

El seleccionador nacional ha volgut destacar que “enguany em marcat uns objectius per a cada un dels atletes”. Capdevila afegia “aquí no regalem res, la gent s’ho ha de guanyar i per aquest motiu hi haurà diferents proves internes per a saber i analitzar el nivell de cadascun dels integrants de l’equip”. Capdevila finalitzava dient que “tant en la primera Copa del Món, con a la Copa d’Espanya ja vam poder veure i analitzar el rendiment dels esportistes que han iniciat la temporada amb un bon nivell”.

S’ha presentat els diferents calendaris de la Copa del Món absoluta i de joves, a més de la Copa del Món de joves i la Copa d’Espanya.

D’altra banda, també s’ha presentat la XXIII Morabanc Copa d’Andorra amb un total de cinc proves que es disputaran de gener fins l’abril de 2026.

