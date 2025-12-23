El Bisbat d’Urgell ret homenatge a Mn. Josep Comes, músic, fill de Castellciutat

La Casa del Bisbat, a la Seu d’Urgell, ha acollit, aquest dimarts, la felicitació de la Cúria diocesana al Bisbe d’Urgell, tot fent un homenatge a Mn. Josep Comes, gran músic que va ser organista de la Catedral i va formar diverses generacions de seminaristes en la música i el cant, inclòs, Mn. Albert Vives. Hi ha assistit el bisbe emèrit, Mons. Joan-Enric Vives, a més dels vicaris generals, el secretari general, qui ha fet una memòria agraïda de l’any 2025; i com a convidats especials la família de Mn. Josep Comes: nebots i renebots. El Degà del Capítol, que també va ser deixeble de Mn. Comes, ha fet la Laudatio del sacerdot i músic.
Mn. Benigne Marquès ha dut a terme una detallada Laudatio de Mn. Comes, en la que ha posat en relleu la personalitat d’home bo, afable i alegre, molt pietós, sempre servicial i fidel en el compliment dels seus deures, però per damunt de tot, una persona senzilla i humil. Mn. Comes va nàixer a Castellciutat el 1901 i morí el 1960, després d’una malaltia molt ràpida, i destacà per les seves qualitats musicals que es van manifestar molt aviat i que el van portar a tocar sempre en els seus serveis pastorals. Especialment, al Santuari de Núria, on va composar l’Ave de Núria, i també al servei de la Catedral, on va ser organista durant anys, i al servei de la formació de molts grups de seminaristes, i de la creació de l’escolania de la Catedral.
L’acte s’ha iniciat amb les paraules de benvinguda de Mons. Josep-Lluís Serrano, bisbe d’Urgell, que ha agraït el nombrós grup d’assistents de la Cúria, del Capítol Catedral, de les religioses Germanetes dels Ancians Desemparats, de Càritas Andorrana i Diocesana d’Urgell, del Museu-Catedral i d’altres, que s’havien fet presents per a l’homenatge a “un home de la terra” que s’incorpora a tots els que han estat reconeguts al llarg dels anys en aquest acte de felicitació de Nadal.
Ha felicitat les festes de Nadal als integrants de la Cúria diocesana, els laics, i els representants de la Vida consagrada tot recordant les paraules del Sant Pare el dia abans, i convidant els assistents “a veure la llum del Nadal que surt al nostre encontre, perquè Nadal es mostrar que tots tenim una vocació, tot fent una església de comunió on cadascú ha d’exercir el seu ministeri”. Ha animat a participar en la cloenda de l’Any jubilar, el proper 28 de desembre, dut a terme sota la llum de “l’esperança, la virtut cristiana que dona futur”.
Després, el Secretari General ha fet una memòria agraïda de l’any que ja acaba, el 2025, ple de fites que passaran a la història de l’església universal i de l’església diocesana: la mort d’un Papa i l’elecció de Lleó XIV, com a successor, i la renovació del bisbe titular d’Urgell. A continuació, Mons. Josep M. Mauri ha fet la felicitació de Nadal en representació de la Cúria.
Ha tancat l’acte Mons. Serrano que ha desitjat un bon i sant Nadal a tots els presents.