La FAN tanca “un 2025 com un any històric que trenca barreres de més d’una dècada”

La Federació Andorrana de Natació (FAN) posa punt final a un curs que suposa haver trencat barreres importants per a l’esport al país. En un curs en el qual s’han assolit 28 rècords nacionals absoluts, la natació andorrana ha estat també capaç de trencar noves fites com haver rebaixat la marca dels vuit minuts en una distància com els 800 metres lliures.
De fet, la prova ha estat rebaixada aquest any en dues ocasions en piscina curta i una més en piscina llarga aquest 2025, èxits que s’han repartit Kevin Teixeira i Biel Cuen. En aquest sentit, la marca registrada pel jove nedador de 18 anys suposa una fita important per a la natació tricolor després de situar una nova millor marca en aquesta distància (en piscina curta) en els 7.56.29″.
A efectes pràctics, aquesta marca suposa estar nedant cada 100 metres per sota del minut, però també suposa una millora de més de 14 segons respecte el rècord d’ara fa una dècada de Pol Arias, quan la millor marca andorrana se situava en un temps de 8.10.39″.
“El final de l’any ha estat molt bo per a nosaltres, teníem dubtes després dels Jocs com estaríem i crec que hem estat molt bé trencant rècords d’Andorra absoluts i també rècords d’edat”, ha apuntat Alfonso Maltrana, director tècnic de la natació tricolor. “Hem superat algunes barreres invisibles de la natació que ens fan dir ja que podem mirar a l’alt nivell i estem molt contents; estem parlant d’una velocitat molt gran, en pocs anys hem baixat molt les marques i ha passat en diverses proves”, ha remarcat Maltrana, que ha afegit que “la planificació de deixar-los en el millor punt possible quan arriben als 18 anys per a després continuïn creixent fora del país, va molt bé”.
Precísament, aques és el cas de Biel Cuen, que actualment es troba al CN Sant Andreu, en un acord entre la FAN i el club perquè el jove andorrà pugui compaginar els seus estudis a la capital catalana amb la natació. “Estic molt content d’haver batut aquests rècords; em va sortir molt bé i ara el següent objectiu és seguir millorant i intentar baixar encara més aquestes marques”.