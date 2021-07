S’estableixen les zones reservades de caça per a la temporada 21-22

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Decret relatiu als vedats temporals de caça i les zones d’activitat humana per a la temporada 2021-2022. El text depèn de la Llei de caça que, a l’article 15, determina que el Govern estableix anyalment per la via reglamentària els vedats temporals de caça, tenint en compte l’equilibri entre les parròquies pel que fa a la superfície total afectada per vedats de caça i vedats temporals.

Així, per a la temporada de caça 2021-2022, queda establert el vedat temporal de caça de la parròquia d’Escaldes-Engordany: des del terme de la Massana, tota la solana d’Engordany, els Vilars i cal Diumenge fins al terme d’Encamp.

El decret aprovat pel Consell de Ministres també permet delimitar les zones reservades a activitat humana on es prohibeix o limita l’acció de caça de manera temporal o durant tot l’any. En aquest cas, i a demanda dels comuns, es limita l’acció de caça a l’estació d’esquí de Grandvalira (entre els sectors de Canillo-El Forn, Soldeu i el Tarter); al camp de neu d’Ordino-Arcalís; a les estacions d’esquí d’Arinsal, de Pal i de Pas de la Casa, Grau Roig; a la zona d’esbarjo de la Comella Rec de l’Obac; a Naturlandia; al Pla d’Engolasters i al Funicamp.