Un taller de caçadors de tresors marca l’inici de les activitats d’estiu a Engolasters

Les parròquies d’Escaldes-Engordany i Encamp juntament amb FEDA Cultura uneixen esforços en la programació d’activitats per als mesos de juliol i agost a Engolasters. Un seguit de propostes que comencen aquest dissabte amb un taller de caçadors de tresors i que tenen per objectiu donar valor al paisatge de muntanya, que tant agrada als turistes que visiten el Principat i que a la vegada anima a la gent del país a gaudir-ne. A més a més, aquest any la zona compta amb l’exposició de les obres de la 4a Biennal Andorra L’Andart sota el lema “Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya?” amb activitats especials programades pel Comú per aquest esdeveniment.

Pel que fa a l’oferta de lleure basada en l’esport i el senderisme, els comuns han posat a disposició del públic un servei de lloguer de bicicletes, disponible tant de la banda d’Encamp com d’Escaldes-Engordany. També circuits d’orientació per Engolasters i el Madriu, rutes d’escalada, circuits de BTT, circuits d’aventura o tir amb arc, així com la possibilitat de jugar a un joc d’aventures al voltant del llac!

Per facilitar l’arribada de tothom a Engolasters el Comú d’Escaldes-Engordany ha engegat el Bus a la Demanda, que podreu utilitzar per desplaçar-vos per la parròquia lliurement. + Informació AQUI

Activitats dels comuns

Els comuns d’Escaldes-Engordany i d’Encanp han preparat diferents tallers infantils de natura per a cada dissabte des d’aquest 3 de juliol i fins el 4 de setembre. Aquests seran de les 11h a les 12:30h i es dirigeixen a infants d’entre 6 i 10 anys.

El preu de l’activitat és de 3 euros, que cal abonar abans de l’activitat al Punt d’Informació del Camp del Serrat d’Engolasters o al Punt d’informació de les Pardines. Cal fer reserva prèvia obligatòria a: + 376 335468 o engolasters@e-e.ad

Material necessari: calçat amb mitjons, gorra pel sol, impermeable, jersei, motxilla petita amb una cantimplora d’aigua, mascareta.

Així mateix, els dies 29 de juliol, 5 i 19 d’agost s’organitzaran activitats al bosc, a les 19 hores. En aquest cas seran activitats gratuïtes i la reserva prèvia serà obligatòria a: + 376 890 881 o oficinaturisme@e-e.ad

Activitats de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

3/07: Aniversari de la vall “Sortida d’Etnobotànica”. Per commemorar l’aniversari de la Vall dins de la llista del Patrimoni Mundial aquest any organitzem una sortida d’Etnobotànica. Durant la sortida, aprendrem a identificar algunes de les plantes que ens anirem trobant, l’ús i aprofitament que se n’ha fet durant els anys. Activitat organitzada amb la col·laboració del CENMA. Per a tots els públics*.

13/07: El sender dels sentits. Activitat centrada en experimentar i interactuar amb els sentits i la natura durant una sortida nocturna. Mitjançant el tacte, l’oïda, l’olfacte i la vista, el participants es relacionaran amb el seu entorn. Per a tots els públics.

24/07: Taller “La vida secreta dels boscos”. Activitat per conèixer els boscos de la Vall i la seva co-evolució amb les activitats humanes tradicionals que han generat els paisatges actuals. Els participants aprendran a interpretar l’evolució dels arbres des del seu naixement i les possibles pertorbacions que han experimentat (períodes de sequera, competència pels recursos, incendis forestals, etc.) mitjançant la anàlisis dels anells de creixement. Per a tots els públics.

21/08: Sortida guiada “La siderúrgia a la vall del Madriu-Perafita-Claror”. Activitat organitzada amb la col·laboració del Centre d’interpretació del Ferro, de la Farga Rossell. La sortida “La siderúrgia a la vall del Madriu-Perafita-Claror” ens explicarà l’impacte que va tenir l’activitat siderúrgica a la Vall del Madriu-Perafita-Claror i en la modelació del seu paisatge. Per a tots els públics.

11/09: Sortida teatralitzada. Sortida guiada per la Vall del Madriu-Perafita-Claror amenitzada per la companyia An-danda-ra. Per a tots els públics.

Més informació i inscripcions:

Portal de la Vall: c/Prat de la creu, 74-76 Baixos, edifici comunal- AD500 Andorra la Vella, portal@madriu-perafita-claror.ad o bé al telèfon: 823 000

Les places són limitades, cal inscriure’s a les activitats i sortides. Alhora, es requerirà un mínim d’inscrits per realitzar les activitats o sortides.

El pagament es farà efectiu a l’inici de l’activitat.

Activitats de FEDA

Visites diürnes al camí hidroelèctric d’Engolasters, amb sortida des de la casa dels guardes d’Engolasters, per descobrir com i quan es va començar a produir electricitat a Andorra i l’interior de la presa del llac.

Així mateix, també s’organitzen tallers infantils i diferents visites amb temàtiques i espectacles complementaris.

Més informació i reserves a www.fedacultura@feda.ad o al 739 111.