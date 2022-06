S’estableix la gratuïtat dels museus i instal·lacions culturals pels joves

Aquest dimecres s’ha aprovat el decret pel qual es publiquen els preus públics i les gratuïtats de les entrades dels serveis dels museus i altres instal·lacions culturals que depenen del Ministeri de Cultura i Esports. Així, la modificació del decret té com a principal objectiu donar curs a l’acord de Joventut aprovat per unanimitat pel Consell General, pel qual s’insta a aplicar el 100% de la gratuïtat per a l’accés als espais culturals dependents del Govern per als joves.

D’aquesta manera, el Ministeri ha establert que tenen entrada gratuïta els joves fins a 30 anys al Museu Nacional de l’Automòbil, al Museu Casa d’Areny-Plandolit, a sala d’exposicions Era del Raser, al Museu Postal d’Andorra, al Museu Casa Rull, a la Casa de la Vall, a la Farga Rossell i a l’Espai Columba i al visió del videomapatge de Santa Coloma. La resta de preus públics recollits al decret es mantenen igual.

A més, i de forma paral·lela, el Govern també ha validat aquest dimecres el Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra, igualment per donar curs a l’acord de Joventut. Entre altres preceptes, s’acorda que les activitats i incitaves organitzades per agrupacions i associacions de joves tindran una reducció de preu públic del 100%.

L’actualització del reglament també té en compte les obres de millora d’infraestructures i de dotació de nous equipaments tècnics, com ara la creació del “foyer”, la seva insonorització i la seva accessibilitat, i renovació del teló.