S’espera que la plataforma per demanar cita prèvia pel test d’anticossos estigui en marxa avui

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha valorat positivament el comportament de la ciutadania pel correcte funcionament de les primeres hores de les excepcions al confinament, tot i que ha fet una crida a continuar respectant les recomanacions i indicacions del Govern a l’hora de dur a terme les sortides del domicili per passejar, anar a comprar i fer exercici físic. El ministre ha recordat que en tots els casos les sortides a l’exterior s’han de fer de forma ordenada, evitant les aglomeracions i minimitzant el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.

D’altra banda, Martínez Benazet ha emfatitzat que s’estan acabant de definir els detalls de l’estudi epidemiològic d’anticossos que es realitzarà a totes les persones que viuen actualment a Andorra i que permetrà conèixer el grau d’immunització de la població, reforçant el seguiment de l’evolució de la pandèmia al país. Precisament per aquest motiu, el titular de Salut ha posat en relleu que els tests seran gratuïts per a tothom, incloent-hi els treballadors transfronterers.

En aquest sentit, el ministre ha assenyalat que al llarg d’aquest divendres hi haurà disponible un formulari a la plataforma digital https://coronavirus.govern.ad/ per demanar la cita prèvia per fer-se aquesta prova. A més, s’està treballant amb els Comuns per tal que contactin amb els ciutadans que no facin servir la plataforma i es pugui coordinar la seva cita prèvia.

Durant les darreres hores molta gent ha intentat entrar-hi sense èxit doncs la web s’ha col·lapsat. En aquest sentit Martínez Benazet ha demanat que no hi entri tothom alhora, doncs no se seguirà un ordre d’inscripció i hi ha suficient temps per a que tothom pugui omplir el formulari.