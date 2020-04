El SAAS desmenteix les acusacions de poca professionalitat dels metges cubans

La Direcció del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, arran de la informació publicada posant en dubte la capacitat professional d’alguns dels metges i infermers cubans que s’han incorporat a la institució, volen precisar que les manifestacions, tal i com es van expressar, no són certes.

A més, expliquen des del SAAS en un caminicat, “han estat un greuge per a aquest col·lectiu a qui, per davant de tot, se’ls ha agrair enormement l’esforç i la solidaritat amb el poble andorrà en venir a ajudar-nos, deixant el seu país i les seves famílies en una situació tan complicada com és la que tot el món està vivint en aquests moments. Tots són sanitaris i, encara que amb diferents graus de capacitació, tots han vingut a reforçar la nostra estructura sanitària, que donat l’alt percentatge de contagis dintre del nostre entorn professional, no ha estat molt lluny de col·lapsar amb les nefastes conseqüències que això hagués pogut tenir”.

A més, acaba el comunicat “cal tenir comprensió amb les dificultats que representa la incorporació d’avui per a demà a un país amb llengua i costums diferents de les seves i amb un sistema sanitari completament diferent que utilitza tecnologia i sistemes d’informació diferents dels que ells estan acostumats. I és per això que hem desplegat un pla d’incorporació progressiva en el qual els primers dies o setmanes treballen acompanyats per un professional propi del SAAS, amb més o menys proximitat segons les tasques i les diferents àrees d’activitat, d’una forma similar a la que es fa amb qualsevol professional que s’incorpora de nou a la nostra institució”.