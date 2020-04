Primer ple telemàtic al Consell Comarcal de l’Alt Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha celebrat aquest dijous, per primera vegada a la història, un ple ordinari per via telemàtica, davant la impossibilitat de fer-lo presencialment per les mesures de confinament per la pandèmia del Covid-19. El president i els consellers s’han connectat des de les seves respectives poblacions, mentre que els tècnics -secretari, gerent i interventora- l’han seguit des dels seus llocs de treball, a la mateixa seu del Consell Comarcal, amb el suport en tot moment dels informàtics de la institució.

En el plenari es van aprovar diversos acords relatius a les àrees de Governació i Cooperació Territorial, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Serveis a les Persones i Medi Ambient i Sostenibilitat. Així, per exemple, s’ha aprovat el pla de contractació per a l’any 2020, s’ha ratificat l’acord de compra agregada de telecomunicacions dels ens locals de la demarcació de Lleida i s’ha donat llum verda al conveni per al premi Guillem de Belibasta i a l’addenda al conveni d’encàrrec de la gestió de Consum.

En un altre punt de l’ordre del dia, s’ha aprovat el conveni de prestació de servei de Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) per a l’any 2021. S’ha acordat també la segona pròrroga dels contractes de transport escolar per al curs 2020-2021, així com també les bases dels ajuts socioeconòmics per al mateix curs.

S’ha aprovat igualment el conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a les obres del col·lector de Castellciutat i s’ha ratificat la sol·licitud d’un ajut a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la reanualització de l’atorgament de millores de tractament de fangs corresponent a l’any 2019.

En la part final del plenari, el president comarcal, Miquel Sala, ha tingut unes paraules d’agraïment per a totes les persones que aquestes darreres setmanes estan treballant en diversos fronts de l’àmbit sanitari i social per lluitar contra el coronavirus i mitigar-ne les conseqüències per a la població. D’altres consellers, dels tres grups comarcals que conformen el Consell (Junts, ERC i Compromís), s’han expressat en el mateix sentit.