Serveix d’alguna cosa la dutxa freda?

Serveix d’alguna cosa dutxar-se amb aigua freda? Les persones que acostumen a fer-ho asseguren que se senten més vius, carregats d’energia i salut. Però no hi ha proves científiques que avalin aquests beneficis. Malgrat això, sentir-se bé ja és suficient motiu per a no deixar de fer-ho.

El fred és capaç de produir reaccions fisiològiques en el nostre organisme i per això s’utilitza com a tractament simptomàtic per a algunes malalties, que res té a veure amb dutxar-se amb aigua freda. L’aplicació de fred amb finalitats terapèutiques es denomina crioteràpia.

l fred sí que té propietats antiinflamatòries, però no és recomanables per a totes les malalties. Les cames cansades sí que poden trobar una mica d’alleujament temporal, ja que el fred millora la circulació.

Pel que fa a falses creences, amb la dutxa freda no es crema grassa. L’aigua freda augmenta el metabolisme del cos, però aquests efectes estimuladors del metabolisme sol es prolonguen durant la immersió en l’aigua. Igualment, la dutxa amb aigua freda no reforça el sistema immune. El que fan és crear una sensació de vigor i alerta.

El que sí que és cert és que amb la dutxa freda alliberem cortisol, l’hormona que s’allibera per ansietat i estrès, així que li ensenya al nostre organisme a tolerar millor situacions d’estrès. Igualment, és una xutada d’energia, similar al cafè del matí, ja que l’organisme allibera adrenalina.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat