Ser d’una manera, però comportar-se diferent

Omar El Bachiri. Psicòleg

Hi ha gent que comportamentalment és ambigua, la seva manera de ser no té res a veure amb la que exposa socialment. Per tant – quina de les dues personalitats o maneres de ser és l’autèntica? – És a dir, la persona quan està sola o amb el seu cercle social més proper és d’una manera, però que quan surt d’ell és totalment diferent. Comportamentalment, podríem estar parlant d’una altra persona, potser amb la família és prepotent, maleducada, orgullosa i fora d’aquest cercle és submisa, tímida o inclús poruga. També pot passar a la inversa, ser algú tímid i poruc familiarment, però exteriorment, ser algú amb un caràcter de ferro i que no es deixa intimidar per ningú.

Així doncs – com podem ser d’aquesta manera? – Doncs, la resposta seria pel rol adquirit en cada situació, en com interpretem les seves funcions, però sobretot, en la confiança que tenim amb les altres persones. No és igual interactuar des del poder, que fer-ho des de la submissió, no és igual no tenir res a perdre, que dependre dels altres. A tall d’exemple, podríem estar parlant de l’home o la dona maltractadora, que a casa es comporten agressivament i exteriorment són gent esplèndida, educada i moltes vegades, inclús un exemple a seguir. Certament, aquí estem veient la frustració al seu màxim potencial atès que, l’agressió no és més que la seva canalització.

Però igualment, això també ho trobem en els càrrecs de les empreses, on els màxims dirigents, moltes vegades, a casa, són gent educada i amb un comportament democràtic, on rarament alcen la veu i, per contra, en la feina són gent molesta. No saben donar ordres sense escridassar, ni defendre la seva opinió i, per tant, la frustració els condiciona a tenir un comportament autoritari i a vegades, també maleducat. No saben canalitzar-la d’una altra manera que no sigui agressivament o amb prepotència i tot per no saber gestionar les emocions o una altra explicació plausible, és com he escrit més amunt, per la seva manera d’entendre els rols socials.

