Gaudir de la platja amb el teu gos. Recomanacions

Una dona jugant amb el seu gos a la platja (AMIC)

Compartir una jornada de sol i mar amb el teu gos pot ser una experiència fantàstica, però cal seguir unes normes bàsiques per a garantir la convivència i el respecte a l’entorn. Abans de tot, assegura’t que la platja on vols anar admet animals. No totes ho permeten, i incomplir la normativa pot comportar sancions.

Habitualment, els municipis exigeixen que el gos estigui identificat amb microxip. Això facilita la seva localització en cas de pèrdua. Durant l’estada a la platja, mantingues-lo sempre controlat per a evitar fugides o conflictes amb altres animals. Si la zona no està degudament tancada, és recomanable fer servir la corretja quan sigui necessari.

Un aspecte clau és la higiene. Recull els excrements del teu gos de manera immediata, utilitzant bosses tancades, i llença-les als contenidors. Pel que fa als orins, es recomana diluir-los amb aigua per a evitar molèsties i males olors. Aquesta petita acció contribueix al bon estat de l’espai compartit.

Recorda també que les dutxes públiques de la platja no són per a banyar els animals. Utilitzar sabó en aquests punts està prohibit, ja que poden provocar obstruccions o problemes d’higiene. Si vols esbandir-lo, fes-ho a casa o en espais habilitats per a aquest ús.

Durant l’estona de bany, vigila que el teu gos estigui còmode, especialment si no hi està acostumat. Evita les hores de màxima calor i assegura’t que tingui sempre aigua dolça per a beure. Porta una ombrel·la o una zona d’ombra per a protegir-lo del sol.

Finalment, respecta la resta de banyistes i animals. Una actitud cívica i responsable és la millor manera de garantir que tothom, amb o sense gos, pugui gaudir de la platja. Amb seny i respecte, passar un dia amb el teu company pelut pot ser tot un plaer.

Gaudir de la natura amb animals comporta una gran responsabilitat. Amb petits gestos com aquests, contribuïm a mantenir les platges netes, segures i obertes per a tothom, també per als nostres amics de quatre potes. El respecte comença amb tu i es reflecteix en cada petjada que deixem sobre la sorra.





Per Tot Sant Cugat