Escaldes: Demòcrates demana una projecció d’ingressos i despeses per a preservar les finances comunals

Els consellers Demòcrates al Comú d’Escaldes-Engordany s’han abstingut, aquest dilluns, en sessió de Consell de Comú en la votació sobre la liquidació pressupostària del tercer trimestre d’aquest 2022, la qual s’ha tancat amb 8,9 milions d’euros de superàvit. Aquesta situació de les finances comunals, “motivada per la bona gestió feta els darrers mandats” ha afirmat el conseller taronja, Jordi Vilanova, “pot ser enganyosa tenint en compte que, aquest 2022, només s’està executant un 20% de les obres previstes i, per tant, la xifra de partida compromesa és força elevada”. Per aquest motiu, ha demanat que s’elabori una projecció dels ingressos futurs contra les despeses futures.

Aquesta projecció ha de permetre “tenir un control exhaustiu de les finances del Comú” ha defensat Vilanova, perquè el compromès, que suma vora 34 milions d’euros “tard o d’hora s’haurà de pagar”. Ha afegit que cal tenir la radiografia que determini si amb els ingressos que entrin es podrà assumir o, per al contrari, s’haurà de generar endeutament i les finances se situarien en una situació delicada: “volem que el Comú que entri el 2023, se’l trobi sanejat, equilibrat i pugui fer front als compromisos que aniran venint ha plantejat Vilanova.

Pel que fa a la resta de punts de l’ordre del dia, els consellers Demòcrates han votat a favor de l’ordinació d’un crèdit extraordinari de 311.000 euros per a canviar progressivament la lluminària de diversos carrers i camins de la parròquia cap a un sistema de llums led. El conseller taronja, Miquel Aleix, ha celebrat que la corporació hagi decidit avançar a finals del 2022 aquest projecte, que permetrà reduir la factura energètica comunal, però també afavorir l’estalvi energètic nacional tenint en compte el context complicat d’augment de preus de l’energia.

Els Demòcrates també han votat a favor del crèdit extraordinari de 78.000 euros per a adquirir un terreny de 2.100 metres quadrats a la Vall del Madriu-Perafita-Claror a prop de la carretera de la Plana. “Sempre hem defensat que cal donar visibilitat a la vall” ha manifestat Aleix, i “que se la pugui dignificar al màxim sobretot des de la part baixa”, amb un portal d’accés que cridi a accedir hi.