El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que els casos positius de COVID-19 a Andorra ascendeixen a 267, dels quals 261 són actius, tres s’han curat i altres tres han mort. A hores d’ara hi ha 47 malalts ingressats a l’hospital, i 11 d’ells a la unitat de cures intensives (UCI). Segons ha explicat el ministre, 10 d’ells estan intubats i ventilats mecànicament, l’onzè no requereix aquests tractaments. De la mateixa manera, Martínez Benazet ha explicat que tots evolucionen correctament, amb l’excepció d’un d’ells, que està “especialment greu” i que tenia antecedents.

Així, se sumen 43 positius més que ahir en l’aproximació al pic de contagi de la malaltia. Martínez Benazet ha assegurat que el sistema sanitari andorrà no està col·lapsat i “ens veiem forts per controlar-ho”. De totes maneres, ha expressat preocupació perquè pugui arribar aquest col·lapse, com ha passat en molts països. Així, ha encoratjat “a seguir amb el medicament més fort que tenim, que és quedar-se a casa”, per contribuir a controlar la pandèmia.

Preocupació per un eventual col·lapse de l’UCI

Martínez Benazet ha reiterat la preocupació per un eventual col·lapse de l’UCI, on ja hi ha 11 llits ocupats. Cal recordar que la capacitat de ventilació mecànica és de 20 llits, pel que la meitat ja estan ocupats. El ministre de Salut ha recordat que de mitjana la intubació i ventilació mecànica s’allarga per 28 dies.

Així mateix, també han arribat al país algunes soques “especialment dures” del coronavirus, com demostra el fet que set dels pacients ingressats a l’UCI són menors de 60 anys. Al principi, la COVID-19 afectava més a les persones grans, els majors de 65 anys eren més vulnerables a la malaltia, i en canvi cada vegada es donen més casos de persones d’edat mitjana o joves amb afectacions greus.

Taxa de positius “de les més altes del món”

El titular de Salut ha explicat que la taxa de positius per població és “de les més altes del món”, però que en canvi no es té el sistema sanitari col·lapsat. Això s’explica pel fet que s’han fet més proves de diagnosi que en d’altres països. Mentre a Andorra s’han fet, treient les repeticions del test per poder donar l’alta a pacients, 7.036 anàlisis per milió d’habitants, a Alemanya, que és un dels països que n’ha fet més n’ha fet 5.845 per milió d’habitants, i Corea del Sud n’ha fet 6.846.

També contribueix a aquest elevat nombre de positius el model de país, eminentment turístic, que rep uns 8 milions de visitants a l’any, i també té una població que viatja molt. Així, Martínez Benazet considera que això “ens ha fet més vulnerables”, ja que hem rebut turistes quan la malaltia ja estava força estesa encara que no se sabia, i també molts residents han tornat malalts.

Martínez Benazet es considera infectat

El ministre ha explicat que un dels nous positius és el de la seva parella, pel que ell també es considera infectat i ha de mantenir l’aïllament domiciliari en el que ja estava per ser un contacte i que acabava avui. En aquest punt, s’ha mostrat optimista que l’afectació que patirà serà lleu i li permetrà continuar fent les compareixences com fins ara. Si no fos així, ha explicat que seria la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, qui informi de les novetats.

Plataforma web per al control de la pandèmia

Dins de l’estratègia per dur a terme un control epidemiològic ferm, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha comparegut novament aquest divendres, ha presentat una nova pàgina web, desenvolupada juntament entre el Ministeri de Salut, el SAAS, Actua Innovació, ApiumTech, BTC assessors, Andorra Telecom, Win2Win i altres voluntaris individuals del país, que permet –entre d’altres– realitzar un test d’autoavaluació tenint en compte la simptomatologia i patologies prèvies pertal de rebre les indicacions sanitàries escaients, o recol·lectar a diari els símptomes dels malalts amb coronavirus que estan aïllats en els seus domicilis. L’adreça web és coronavirus.govern.ad. És important destacar que l’adreça no inclou les tres wwww a l’inici, ja que d’aquesta manera és reforça la protecció dels seus usuaris.

D’aquesta manera, els professionals sanitaris poden fer una vigilància i seguiment de cada cas en temps real a partir de les dades enviades pels usuaris i, si fos necessari, s’activaran els serveis d’emergències mèdiques. Alhora, aquest lloc web permetrà tenir un canal de comunicació sempre actiu entre la ciutadania i el sistema sanitari en cas de congestió del telèfon 116. En concret, s’està treballant per poder habilitar en els pròxims dies un xatbot (un assistent virtual) que donarà resposta directament amb informació sanitària actualitzada.

Aquesta plataforma, pàgina web i aplicació, també esdevé una base de recol·lecció de dades clíniques per als professionals de la salut, que s’alimenta de la informació enviada pels usuaris. D’aquesta manera, es reforça encara més el control epidemiològic d’Andorra.

La pàgina web també tindrà format d’aplicació per a telèfon mòbil al llarg dels pròxims dies i es podrà descarregar gratuïtament en els sistemes operatius Android i iOS, afavorint d’aquesta manera el seu ús. A més, el desenvolupament en format d’aplicació permet habilitar més funcionalitats en cas de ser necessari.

Tant la pàgina web com l’aplicació per a mòbil, compta amb una secció d’informació referent al confinament en la secció #JoEmQuedoACasa, com ara recomanacions o activitats per fer a casa. A més, el Govern podrà utilitzar aquest canal per publicar informació d’interès de la ciutadania.

En paral·lel a aquest recurs digital, la població d’Andorra continua tenint durant les 24 hores del dia a la seva disposició el telèfon 188 d’informació sobre el coronavirus. Per a tots els serveis habilitats, el Govern fa una crida per al seu ús responsable.

Definint un programa per avaluar el grau d’immunització de la població

Martínez Benazet també ha avançat que un grup de treball, que compta amb personal del SAAS i d’Actua Tech, entre d’altres, està dissenyant un programa per avaluar el grau d’immunització de la població al coronavirus. L’estudi, que encara s’està valorant i definint, buscarà la població que ha generat anticossos mitjançant uns kits de detecció ràpids.

Pel titular de Salut, aquest estudi serà “molt útil” per anar valorant l’adopció de noves mesures, i especialment l’aixecament d’algunes de les restriccions imposades.