Les farmàcies de la Seu d’Urgell repartiran a partir d’avui divendres 27 de març un total de 1.000 mascaretes, de manera gratuïta, a les persones que cuiden gent gran i a persones malaltes, és a dir, a persones més vulnerables.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, agraeix “la molt bona predisposició per part de totes les farmàcies d ela nostra ciutat per dur a terme aquesta iniciativa solidària”. Lamolla també dóna les gràcies a les cosidores voluntàries d’aquestes mascaretes, així com també a Nou Grapats per esterilitzar-les i a la tintoreria Santa Marta per planxar-les.

Les 5 farmàcies de la Seu d’Urgell, Guilanyà, Peruchet, Marsinyach, Purgimon i Barios, disposaran de 200 mascaretes cadascuna per lliurar-les a aquest col·lectiu de persones que ho necessiten per al seu dia a dia i evitar contagiar-se del coronavirus.

En el moment de recollir la mascareta, s’haurà de deixar el número de DNI a la farmàcia, per tal de que cada farmàcia pugui portar un registre del nombre de mascaretes que lliurarà, amb les dades de les persones que les han recollit. A més, les farmàcies donaran les instruccions de com cal rentar aquestes mascaretes després del seu ús diari.



Confecció de més mascaretes

Val a dir també que es preveu que el grup de cosidores d’aquestes mascaretes casolanes en vagin confeccionant més amb l’objectiu de fer-les arribar a tantes persones particulars com sigui possible.