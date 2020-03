La CEA obre un espai dedicat íntegrament a facilitar l’accés a la informació, resoldre dubtes i indexar tota la informació necessària per a l’empresariat andorrà en referència a la crisi de la COVID-19 des de la seva web. Es tracta d’una pàgina específica, que s’obre automàticament a l’accedir a la web de la patronal (www.cea.ad) dedicada en exclusiva a oferir consell, i a recollir la informació que l’empresariat i els autònoms necessiten per conèixer amb detall des de les noves disposicions legals, als ajuts als quals es poden optar.

La pàgina està dividida en quatre seccions per facilitar la localització de la informació. En primer lloc, un apartat dedicat a recollir les Novetats Normatives, amb un espai que recull l’accés directe a tots decrets publicats des del 12 de març, així com els dos textos legals aprovats en motiu de la crisi: tant el Projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i d’emergència, com el Projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 (llei òmnibus).

Un segon arxiu aplega la Posició i l’acció de la patronal davant la crisi, amb les notes de premsa i dels documents de posició de la CEA sobre les conseqüències econòmiques del COVID-19, així com les propostes i solucions que s’han formulat fins ara.

Les novetats normatives i les mesures excepcionals adoptades per les autoritats durant la crisi del COVID-19 generen dubtes a empreses i professionals. Des de fa unes setmanes, la CEA ha obert a tot l’empresariat nacional el correu de consultes laborals gratuïtes laboral@cea.ad. Aquest apartat, anomenat La CEA respon, recull les preguntes i respostes més freqüents i conté un enllaç per formular-ne de noves.

“El teixit productiu és una part essencial de qualsevol país. Aquests dies, bona part de les nostres empreses han hagut de cessar la seva activitat per la crisi del COVID-19. Però l’empresariat continua treballant per Andorra. Diverses empreses i professionals han posat en marxa projectes solidaris i altruistes per contribuir a superar la pandèmia del coronavirus. Per posar aquestes empreses en valor, els dediquem el darrer apartat d’aquesta web monogràfica, amb el nom d’Iniciatives Solidàries. La informació es va actualitzant regularment amb l’objectiu de donar a l’empresariat nacional puntual informació i respostes acurades als dubtes que la crisi de la COVID19 els pugui generar”, diu el comunicat enviat per la CEA.