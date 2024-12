Segueix tancada la frontera amb França

Els equipaments especials són obligatoris a bona part del Principat (AndorraDifusió)

Segueixen les afectacions a la circulació a la xarxa viària. La circulació continua estant prohibida al Port d’Envalira i a les carreteres del país veí del nord RN-320 i RN-22, i les autoritats franceses a hores d’ara no poden determinar una hora estimada per a la reobertura de les carreteres. Sobretot, informen, per les dificultats dels equips de neteja amb les condicions de neu i els forts vents que hi ha. El que sí que duran a terme a primera hora de la tarda és el PIDA, el Pla d’Intervenció per al Desencadenament d’Allaus, per a garantir la seguretat de la zona.

La reobertura dels accessos, que requerirà equipaments especials, dependrà de l’evolució de la meteorologia i de l’anàlisi posterior als tirs del PIDA. La previsió, si no millora la situació i es pot obrir a la tarda perquè l’afectació sigui la mínima per al Pas de la Casa, és obrir-la demà.

Pel que fa a la frontera del Baladrà, al llarg d’aquest matí de dilluns s’estan produint retencions d’entrada i també cues quilomètriques al centre de Sant Julià de Lòria.