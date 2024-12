Cap de setmana amb quatre detinguts per alcohol al volant

Un alcoholímetre (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut quatre persones durant el darrer cap de setmana per presumptes delictes contra la seguretat col·lectiva i l’administració de justícia. S’han practicat quatre detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, on s’han arrestat dues dones i dos homes amb edats compreses entre els 25 i els 49 anys, amb taxes superiors a 0,87 g/l., compreses entre l’1,33 i 1,63 grams d’alcohol per litre de sang.

A més a més, a un dels arrestats pel servei de l’ordre se l’imputa el presumpte delicte contra l’administració de justícia. Segons informa la Policia, l’individu tenia el permís de conduir retirat per una ordenança penal anterior.