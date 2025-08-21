Augmenten els preus de les importacions al maig

Els preus de les importacions, en termes generals, i en el mes de maig de 2025, han experimentat una variació positiva del +1,9% en relació amb l’any anterior. Si es comparen amb el mes passat, els preus de les importacions decreixen un -0,6%. En el mateix període els preus de les exportacions han caigut un -3,4% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, els preus de les exportacions tenen una variació positiva de +6,0%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum descendeixen un -0,4%, els béns de capital creixen un +20,6% i els béns intermedis experimenten una variació negativa de -0,6%.
Segons la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), en les importacions, el preu dels grups com “Combustibles, lubrificants minerals i productes similars” (-23,5%), “Olis, greixos i ceres, d’origen animal i vegetal” (-14,9%) i “Begudes i tabac” (-2,8%) van veure caigudes. En canvi, els “Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria” van incrementar un +12,0% i l’apartat “Productes químics i similars, ncaa (no classificats en altres apartats)” augmenten un +5,6%.
En el conjunt de zones geogràfiques, al maig de 2025, destaca l’evolució dels preus de les importacions provinents de la “Resta del món”, amb un increment interanual del +9,0%. En canvi, en la part negativa, sobresurt la caiguda dels preus de les importacions procedents de la “Resta de la UE + Gran Bretanya”, que han registrat un descens del -7,2% respecte al mateix mes de l’any anterior.