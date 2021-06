Segueix augmentant el nombre d’ordinadors i material informàtic per alumne a les aules

El departament d’Estadística ha fet públic l’informe anual sobre el material informàtic a les aules dels centres no universitaris corresponents al curs actual. Així, se’n desprèn que el total d’ordinadors a aquests centres és de 4.024: 2.534 ordinadors de sobre taula, 770 ordinadors portàtils i 720 tauletes. A més, als nivells educatius inicials s’està generalitzant l’ús de la pissarra digital interactiva, donat el seu gran aprofitament pedagògic. Aquesta eina ja està disponible a 223 aules.

Així, des del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior es destaca l’esforç de dotació els darrers anys, que han permès establir com a un estàndard la disponibilitat d’aquest material. Aquestes xifres fan que la mitjana d’alumnes per ordinador baixi fins a 2,8, la més baixa dels darrers anys. Si, a més, es tenen en compte els 1.873 dispositius que els alumnes del sistema educatiu andorrà porten diàriament a classe, la dada millora fins a 1,9 alumnes per dispositiu.

Per poder comparar les xifres amb la mitjana europea, però, cal utilitzar les dades del curs 2017-2018, les darreres disponibles. En aquell moment, la mitjana andorrana se situava en 4 alumnes per ordinador. A Europa, la xifra era molt més elevada, d’11 estudiants per màquina.

Finalment, respecte a projecció a l’aula, en l’actualitat al Principat hi ha 978 projectors instal·lats als centres no universitaris, un +18,8% més respecte al curs anterior. Això suposa que el 92% de les aules ordinàries en disposen.