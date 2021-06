Encamp rep un guardó per la recollida de residus i neteja viària

El Comú d’Encamp ha rebut de forma virtual el guardó de l’escombra de platí que reconeix la bona tasca feta en la recollida de residus i neteja viària a la parròquia, per part de l’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient, Ategrus, membre de l’Associació Internacional de Residus Sòlids (ISWA).

El jurat ha valorat molts aspectes de la candidatura entre els quals, la utilització de vehicles híbrids i elèctrics per a les feines de recollida de residus, així com un tricompartimentat per a la recollida de tres fraccions diferents en estacions d’esquí i berenadors, reduint d’aquesta manera la despesa de temps i de carburant. La feina realitzada a partir de la bona planificació així com l’optimització de la gestió dels residus per tal que suposin una càrrega mediambiental mínima, entre molts altres aspectes. El que ha determinat el guardó d’enguany, però, ha estat la posada en funcionament del servei de WhatsApp per a la notificació de les incidències, preguntes o demandes d’informació que posteriorment es gestionen, en una plataforma conjunta amb l’empresa concessionària del servei i són contestades als ciutadans pel mateix canal de comunicació.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, André Riba, han agraït la bona feina que tot l’equip comunal realitza 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any. La cònsol major ha destacat que “ha estat un encert posar en funcionament el servei de WhatsApp per temes de recollida de residus”. El Comú ha rebut en els sis mesos de funcionament del servei i fins el dia d’avui, un total de 203 consultes, demandes d’informació o incidències, 67 (33%) de les quals corresponents al Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura. El Comú ha recordat que el servei de WhatsApp atén i informa de tota mena de consultes.