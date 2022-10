Augment de les tarifes del preu de l’electricitat i no es descarten talls de subministrament

Mesures especials, tant per a les administracions, com per a la ciutadania, a la qual, se li demana civisme davant la crisi energètica que afecta tota Europa. Aquesta nit de dimarts han comparegut el Cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Ho han fet per a explicar que la crisi energètica afecta també seriosament a Andorra i que cal adoptar mesures en forma de reglaments i de lleis que s’aprovaran en els propers dies.

Com a preàmbul Espot i Calvó han explicat que el 80% de l’energia que es consumeix al Principat ve de fora, d’Espanya i de França i que, per tant, Andorra és un país depenent. El cap de govern ha dit que la guerra a Ucraïna és una de les principals causes de la crisi.

Una de les conseqüències de l’actual situació -i no poc important- ha portat a FEDA a perdre poder adquisitiu al no haver repercutit a la ciutadania la pujada de preus de l’electricitat i que, les mesures que s’adoptaran són per a preservar la seva viabilitat.

Una de les sorpreses de la intervenció d’Espot i Calvó és quan han fet referència a les comunicacions d’Espanya a Andorra indicant que no podrien oferir al Principat subministrament elèctric durant unes hores, al vespre. Sembla que això hauria succeït, de moment, els dies 4 i 10 d’octubre, però, segons el cap de govern, la ciutadania no ho va notar. No es descarta, en absolut, que aquests talls es puguin reproduir. Xavier Espot ha remarcat que no s’ha de crear alarma, però sí ser conscients de la situació.

Les mesures

Espot i Calvó han indicat que s’aplicaran mesures (alguns ja en vigència) obligatòries per a l’administració. El Govern i les parapúbliques van començar a aplicar-les al setembre, però, ara s’hi afegiran els comuns que entenen la complexitat del moment. Són mesures com no superar els 20 graus de temperatura a l’hivern i baixar dels 26 a l’estiu. Vetllar quan fa fred per al tancament de portes i finestres. Evitar la llum elèctrica quan sigui possible la solar. Apagar els aparells i llums dels despatxos al finalitzar la jornada laboral, entre d’altres. Tant Govern com comuns s’han proposat amb aquestes mesures un estalvi del 15%.

Capitalitzar FEDA

El fet que FEDA no hagi repercutit en la ciutadania l’increment del cost de l’energia, com sí ho han fet els països veïns ha deixat a l’empresa pública en una situació econòmica molt delicada. Per aquest motiu Govern capitalitzarà FEDA amb 15 milions d’euros, més un milió que podria percebre també per l’anunciada pujada de tarifes d’avui dimarts.

Increment de les tarifes

El cap de govern ha lamentat que hi hagi un segon augment de les tarifes de l’electricitat, però ho ha justificat com a solució per a “salvar” la pervivència de FEDA. Així mateix, Espot ha explicat que l’increment també té per objectiu evitar els consums abusius. Sobre l’augment en les factures, de mitjana, els consums domèstics el patiran en un 8%, mentre que les empreses (professionals) un 17%. S’ha comentat que les famílies vulnerables no es veuran afectades per l’increment.

Per al sector privat les mesures d’estalvi, a diferència dels particulars, seran d’obligat compliment. Seran pràcticament calcades a les que s’aplica la pròpia administració. Això vol dir, també, tancar els llums del negoci (aparadors) a l’acabar la jornada laboral; regular la temperatura a l’hivern (20 graus) i a l’estiu (26 graus); apagar els panells de propaganda, entre altres.

L’increment del preu de l’energia també suposa que, en endavant, els comuns hauran de pagar el 100% de la despesa de l’enllumenat públic, quan, fins a la data era tan sols el 50%. Els comuns, segons Espot, han estès aquesta decisió.

Encara sobre el sector privat, s’informarà als hotels per a que els clients respectin les recomanacions de mantenir les temperatures de les habitacions en els valors indicats (20 graus a l’hivern i 26 graus a l’estiu).

I al Nadal, què?

Andorra i Nadal és sinònim d’enllumenat extraordinari. Enguany, doncs, serà diferent. A diferència d’altres anys, només es permetran els llums de Nadal durant sis setmanes i mitja. A més, a les 00 hores ja s’apagaran totalment. Pel que fa als comuns, el Govern diu que tindran autonomia pel que fa als horaris, però, sempre, respectant la previsió d’estalvi que ha quantificat l’executiu. Amb aquesta mesura de l’enllumenat de Nadal, en aquest període, s’espera estalviar un 30% de l’energia. I, això, és que el també hauran de perseguir els comuns.

El consum domèstic

Una de les màximes preocupacions, en la intervenció del Cap de Govern, Xavier Espot, i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha estat com afectaran les mesures al consum domèstic, als particulars. En aquest cas, són recomanacions perquè el control és, senzillament, impossible. També s’ha fet referència a les temperatures dels aparells a l’hivern i a l’estiu; als aïllaments de portes i finestres; aprofitar al màxim la llum solar; utilitzar les escales en comptes de l’ascensor; desendollar els dispositius que no s’utilitzin, etc. Això sí, el cap de govern a apel·lat al civisme de la ciutadania perquè col·laborin en aquest esforç col·lectiu.