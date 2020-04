Es presenten 17 ofertes de pràctiques Odisseu a l’Alt Urgell i la Cerdanya

Ja està en marxa la cinquena edició del Pràcticum Odisseu, un programa que pretén incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses situades en municipis rurals. En aquests moments ja ha finalitzat el període perquè empreses i entitats presentin les seves ofertes de pràctiques i en aquesta edició 2020 n’hi ha un total de 130 en el conjunt de comarques rurals Leader de Catalunya.

Pel que fa a l’Alt Urgell i la Cerdanya s’han registrat 17 ofertes. Aquesta xifra és la més alta de totes les edicions del Pràcticum Odisseu, “fet que consolida el programa al territori i mostra el compromís del teixit empresarial i administracions locals amb el talent jove”, segons s’ha indicat des del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya. Aquestes ofertes es divideixen en 7 d’empreses privades, 7 d’entitats públiques i 3 del tercer sector publicoprivat.

Com a principals novetats, enguany hi ha un augment de pressupost que suposarà la possibilitat d’oferir 82 ajuts de 900 euros per a les empreses, amb el suport de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; les universitats catalanes i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Cofinançament de les pràctiques

El Pràcticum Odisseu cofinança al 50 per cent la realització de les pràctiques d’un mínim 300 hores, entre el mes de maig i setembre de 2020. L’altra novetat és que l’estudiant rebrà una remuneració de 6 euros mínim per hora treballada, un augment respecte les edicions anteriors que permet passar de 1.500 euros a 1.800 euros la seva contraprestació total. Els joves poden enviar la seva candidatura fins al 4 de maig, i poden optar a un màxim de 5 ofertes.

Ofertes

Les ofertes presentades a l’Alt Urgell i la Cerdanya són les següents:

2 d’Electrodomèstics Taurus a Oliana, una per realitzar suport al departament d’administració comercial i una per a suport al departament de control financer

2 de Taurus Research & Development a Oliana, una per suport al departament d’enginyeria i una per suport al departament d’I+D

1 del Consorci GAL Alt Urgell- Cerdanya en suport a l’administració i comunicació

1 de Nougrapats a la Seu d’Urgell en suport a la direcció comercial

1 de MeteoPirineus a la Seu d’Urgell una de tècnic/a de meteorologia

2 de l’Ajuntament de Bolvir, una en suport en gestió administrativa i una en suport en gestió turística

1 al Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà com a informador/a i intèrpret turístic/a

1 d’Iniciatives Alt Urgell en gestió de documentació administrativa i financera a la Seu d’Urgell

1 d’Ecofranch com a suport en maneig de vaca lletera i cultius a Montferrer i Castellbò

1 del Consorci d’atenció a les persones de l’Alt Urgell a la Seu d’Urgell com a suport a l’equip tècnic de serveis socials

1 de Peusa Distribució a la Seu d’Urgell com a suport als departaments tècnics

1 del Consell Comarcal de l’Alt Urgell informador/a i dinamitzador/a turístic a la Seu d’Urgell

2 de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell una en tècnic/a de comunicació i una en suport al redisseny de l’administració electrònica

Arrelament del jovent al territori

El Pràcticum Odisseu vol fomentar l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis de les àrees rurals, mitjançant l’impuls de sinergies del teixit empresarial del territori amb els estudiants universitaris perquè puguin obtenir un primer contacte professional amb empreses de zones rurals.

Les entitats promotores del projecte de cooperació Leader Odisseu són la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir d’una iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, els 11 grups d’acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut. El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya el coordina.

Per consultar el llistat complet de les ofertes de pràctiques d’Odisseu i accedir a tota la informació podeu entrar a la web www.odisseujove.cat, subscriure-us al butlletí o escriure a practicum@odisseujove.cat o bé contactar amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’Oficina Jove de la Cerdanya o amb el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.