Segona edició del cicle de cinema francòfon per a acostar la cultura de parla francesa

Amb la voluntat d’apropar la cultura de parla francesa a la ciutadania i reforçar els vincles amb els països de l’espai francòfon, el Ministeri d’Afers Exteriors juntament amb l’Ambaixada de França a Andorra organitzen la segona edició del cicle de cinema de parla francesa, que tindrà lloc del 16 al 20 de març, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. La iniciativa es va posar en marxa l’any 2024 coincidint amb el 20è aniversari de l’adhesió d’Andorra a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) i s’emmarca en l’estratègia de diplomàcia cultural impulsada pel Govern.
El cicle inclou quatre sessions amb una selecció de produccions internacionals recents que ofereixen mirades diverses sobre qüestions socials, culturals i humanes. La programació s’iniciarà aquest dilluns, 16 de març amb La nuit des rois (Costa d’Ivori), un drama dirigit per Philippe Lacôte que s’endinsa en l’univers simbòlic i narratiu d’una presó d’Abidjan. A continuació, el dimarts 17 de març es projecta La nuit se traîne (Bèlgica), un thriller urbà de Michiel Blanchart que relata una cursa a contrarellotge en una ciutat en tensió.
El dijous, 19 de març és el torn de Dissidente (Canadà), de Pier‑Philippe Chevigny, un drama social centrat en la lluita quotidiana contra l’explotació laboral en una fàbrica que ocupa treballadors migrants. I clourà el cicle Dans la cuisine des N’Guyen (Vietnam), el divendres 20 de març. Es tracta d’una comèdia musical de Stéphane Ly‑Cuong que explora el diàleg intergeneracional i la identitat cultural a través de la cuina familiar i la passió per l’escena.
Les entrades són gratuïtes per a totes les projeccions. L’acció s’inscriu dins del programa de diplomàcia cultural que impulsen i gestionen conjuntament el Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i s’emmarca també en la temporada cultural que proposa l’Ambaixada de França amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, la Representació Permanent del Copríncep Francès i l’Aliança francoandorrana.