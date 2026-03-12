Més de 300 alumnes de l’últim curs de segona ensenyança de l’escola andorrana faran les proves PISA for schools abans d’acabar aquest curs escolar. Aquesta prova serà possible perquè el Consell de Ministres ha donat llum verda a l’acord amb l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), entitat impulsora de l’avaluació educativa. Aquestes proves internacionals, que es van començar a implementar el 2018 i que es duen a terme cada quatre anys, permeten als centres educatius mesurar i analitzar el nivell de competències del seu alumnat de 15 anys en lectura, matemàtiques i ciències naturals.
Els resultats de les proves permeten conèixer de manera global el rendiment del sistema educatiu i situar-lo en relació amb els estàndards internacionals dels petits països, equiparables amb Andorra. A més, la finalitat és establir accions de gestió de la qualitat del sistema educatiu per a garantir la millora del desenvolupament competencial de l’alumnat. D’aquesta manera, PISA for Schools esdevé una eina estratègica per a identificar fortaleses, detectar àmbits de millora i orientar la presa de decisions educatives basades en evidències.
Precisament, amb els darrers resultats de les proves PISA de 2022, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats va establir un seguit d’accions per a potenciar el treball en la resolució de problemes matemàtics, i en llengua, ampliar les tasques vinculades amb l’expressió i la comprensió escrita.