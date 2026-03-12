Mariona Cadena exposa a l’ONU els avenços d’Andorra per a garantir un accés a la justícia amb perspectiva de gènere

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, participa aquesta setmana en la 70a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, que té lloc a l’ONU, a Nova York (Estats Units d’Amèrica). Amb participació de governs, societat civil i especialistes, es tracta del fòrum anual que enguany centra el debat amb la garantia i l’accés a la justícia per a totes les dones i nenes, i l’abordatge de les barreres estructurals.
En aquest context, Mariona Cadena ha destacat que per al Govern, l’accés a la justícia amb perspectiva de gènere ha constituït una línia d’acció prioritària els darrers anys. “Hem treballat a favor de la consolidació d’un marc normatiu que no es limiti a proclamar la igualtat, sinó que la faci exigible”, ha assegurat. En aquest sentit, també ha relatat l’impuls per part de l’Executiu de formacions especialitzades dirigides als professionals jurídics que intervenen en l’atenció a les víctimes de violència de gènere, amb la voluntat d’evitar la revictimització i millorar la qualitat de la resposta institucional.
La secretària d’Estat ha recordat que l’Executiu ha finalitzat el desplegament normatiu de la Llei per a la igualtat de tracte entre dones i homes, aprovada el 2022, amb mesures concretes que incideixen directament en la prevenció de la discriminació i en la responsabilitat de les institucions i del sector privat, com l’obligatorietat de disposar de plans d’igualtat, la regulació de la bretxa salarial i els protocols per prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Mariona Cadena també ha participat en l’esdeveniment paral·lel al Debat general, organitzat per les delegacions permanents a l’ONU d’Andorra i de Suïssa, amb la col·laboració de l’ONU Dones i el Comitè de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW). Cadena ha recordat durant l’esdeveniment –que ha centrat el debat en l’accés a la justícia i estereotips de gènere– la doble línia de treball del Govern en la matèria: la prevenció i l’acompanyament. “Posar al centre la seguretat i el benestar de les dones i dels seus fills i filles significa entendre que l’accés a la justícia és també accés a recursos, a suport psicològic i social, a tenir una xarxa comunitària. Una dona que se sent protegida té més capacitat de sostenir un procés judicial i de reconstruir la seva vida”, ha afirmat.
La secretària d’Estat també ha posat èmfasi en el fet que “la justícia no és un sistema aïllat, sinó que reflecteix la societat. Per això les campanyes de sensibilització són tan importants”, com l’engegada el passat 25 de novembre, amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, sota l’eslògan ‘Destapa la violència. No sempre deixa marca’.
Finalment, durant la inauguració de la 70a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de l’ONU, els Estats part, entre els quals Andorra, van adoptar la Declaració política per a garantir i enfortir l’accés a la justícia de totes les dones i nenes, mitjançant la promoció de sistemes jurídics inclusius i equitatius, l’eliminació de lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries, així com l’abordatge de les barreres estructurals que en dificulten l’exercici efectiu.
La delegació andorrana, encapçalada per la secretària d’Estat Mariona Cadena, l’ha completada la presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, la cap de Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, i l’ambaixador d’Andorra als Estats Units d’Amèrica i representant permanent del Principat a les Nacions Unides, Joan Forner.