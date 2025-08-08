Segon motorista ferit, aquest divendres, en un nou accident

En poques hores, avui divendres, 8 d’agost, s’han registrat dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana i, en ambdós, hi ha hagut un motorista ferit. El primer tenia lloc aquest matí a la CG-2, a la parròquia d’Encamp. Pel que fa al segon sinistre de trànsit s’ha localitzat també a la carretera general 2, però, en aquest cas, a la parròquia de Canillo. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del darrer succés a les 12:32 hores.
Hi ha un cert paral·lelisme entre el primer i el segon incident viari perquè en els dos s’han vist involucrats dos vehicles i, també en els dos, han estat protagonitzats per una furgoneta i una moto. En aquest cas, la furgoneta és de matrícula francesa, mentre que la motocicleta té placa andorrana. Fonts policials han assenyalat que el conductor de la moto, un veí del Principat d’Andorra, de 53 anys, ha resultat ferit a l’accident.