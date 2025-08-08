Calor i previsió de tempestes per a les properes hores a Andorra

Forta pluja damunt d'un cotxe
La quantitat de precipitació ha estat molt important a la parròquia de la Massana (iStock)

Protecció Civil ha informat que, a banda de l’avís groc per altes temperatures, que s’allarga fins dilluns, s’ha activat un nou avís groc per tempestes aquest divendres a la tarda, amb previsió que s’allargui fins a les 21 hores. Aquest doble avís respon a una jornada de condicions meteorològiques adverses: d’una banda, la calor intensa, amb pics de fins a 36 °C, i de l’altra, l’arribada de possibles ruixats importants i fenòmens tempestuosos.

Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha tornat a recordar les recomanacions a seguir per a minimitzar riscos tant per la calor com per les tempestes. Així ho publica aquest divendres el mitjà digital AndorraDifusió.

