Gimnàstica facial: quins beneficis té?

La gimnàstica facial consisteix a realitzar una sèrie d’exercicis per a enfortir els músculs del rostre. Aquesta tècnica serveix per a mantenir l’aparença juvenil i tonificada de la teva cara. Per a aconseguir-ho, has de fer una sèrie d’exercicis, que tenen l’objectiu de treballar els músculs de la mandíbula, les galtes, els llavis, els ulls i el front.
Alguns d’aquests exercicis són:
Exercicis d’aixecament de celles: Col·loca els dits en les teves celles i pressionar cap avall mentre intentes aixecar-les.
Exercici de galtes: Somriu mentre estrenys els llavis durant uns segons.
Exercici de llavis: Posa els llavis en forma de o i després somriu mentre mantens els llavis en aquesta posició durant diversos segons.
Exercici de mandíbula: Col·loca els dits en la mandíbula inferior i pressiona cap avall mentre intentes obrir la boca.
Exercici d’ulls: Tanca els ulls amb força durant uns segons i posteriorment obre’ls el més amplis possible.
Com ja s’ha dit, la gimnàstica facial et dona molts beneficis per a l’aparença del rostre. A més, millora la circulació, redueix la flacciditat, estimula el col·lagen, i relaxa i redueix l’estrès facial.
Els resultats poden variar d’una persona a una altra, i es requereix constància, temps i paciència per a començar a notar-los. Es recomana complementar aquests exercicis amb una bona rutina de cura de la pell, i hàbits saludables.
Per Mujerde10.com