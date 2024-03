Evita 5 errors en aplicar la màscara i magnifica els seus resultats

Una xiqueta fent-se les pestanyes (Belleza Activa)

Per a moltes dones, la màscara de pestanyes és, gairebé, l’únic producte de maquillatge que utilitza en el dia a dia. Amb un sol gest, amplia la teva mirada i et dona molta més expressivitat. Però, t’has detingut a pensar si l’estàs aplicant correctament? De la mà d’Aura Serras, directora de RevitaLash Cosmetics a Espanya, t’ajudem a detectar els errors en aplicar la màscara de pestanyes més comuns i com evitar-los, perquè els teus ulls es converteixin en el centre de totes les mirades.

Aquests són els consells d’Aura Serras

1. Introduir el raspall dues vegades per a recarregar el producte

El primer pas per a aplicar la màscara de pestanyes és conèixer la quantitat de producte que hem d’emprar. Un pas important per a poder dur-lo a terme: no introduir el raspall dues vegades per a recarregar el producte.

Quan fiquem el raspall introduïm una quantitat d’aire que resseca el producte, i que sol anar acompanyat de bacteris perjudicials per als ulls, a més controlarem millor la quantitat de producte que usem sense malbaratar-lo.

2. Aplicar diverses capes de producte

Sempre s’ha dit que “menys és més” i, per a la correcta aplicació de la màscara de pestanyes, també. Aura Serras ens recomana posar-nos una única capa per a “evitar tirar més producte del necessari, que provoqui un efecte bloc a l’ull”.

A més, moltes vegades, a l’hora d’aplicar la segona capa, el producte ja s’ha assecat i, per tant, aquesta segona capa perdria completament la seva eficàcia.

3. No fer moviments en ziga-zaga en aplicar la màscara

És hora d’estendre la màscara i, en aquest pas, cal tenir en compte dos principis: expandir i allargar. Per a això, fixar l’atenció en el moviment que realitzem amb el raspall és fonamental.

Per a aconseguir unes pestanyes extenses i amb volum començarem a aplicar el producte des de l’arrel fins a les puntes. És important seguir un moviment en ziga-zaga que ens permeti separar les pestanyes i evitar els grumolls.

4. Usar l’arrissador després de la màscara

A l’hora d’obtenir una mirada àmplia i aixecar les pestanyes, hi ha un pas que moltes de nosaltres duem a terme, però no sempre en l’ordre correcte: l’arrissador de pestanyes. Aquest aparell aconsegueix una certa curvatura que duplica l’efecte de la màscara. No obstant això, és important tenir en compte que aquest pas sempre ha de realitzar-se abans d’emprar el producte.

Si emprem l’arrissador quan la màscara està humida, no sols perdrem gran part del producte, sinó que crearem una línia de producte que genera un efecte antiestètic en la mirada. D’altra banda, si realitzem aquest pas estant la màscara seca, el més probable és que el producte s’adhereixi a l’arrissador i ens talli les pestanyes.

5. No retirar correctament el producte

La neteja facial sempre ha de configurar l’últim pas del maquillatge. Si no retirem bé el producte, aquest, s’acumula a les pestanyes i, no sols les afebleix, sinó que quan vulguem tornar a aplicar-lo els grumolls acumulats de l’anterior vegada faran impossible aconseguir l’efecte desitjat.

En aquest pas, a més, és important triar els elements adequats que retirin el producte “d’una passada”: “Si no triem bé el desmaquillant específic per a ulls, retirar la màscara de pestanyes ens resultarà més complicat, a més de perjudicial. Quan utilitzem un producte ineficaç, passem moltes vegades el cotó sobre les pestanyes i, això, les afebleix i potència la seva caiguda”.





Per bellezactiva.com