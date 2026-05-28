L’Ajuntament de la Seu ofereix una recepció oficial als equips locals de futbol i futbol sala pels seus èxits de la temporada

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, han rebut aquest dimecres, al saló de plens de l’Ajuntament, les plantilles de l’FC Pirineus, l’FC La Seu i el Club Atlètic La Seu. L’acte institucional ha servit per a homenatjar els conjunts urgellencs després d’haver-se coronat campions de les seves respectives categories aquesta temporada.
Tant l’alcalde com la regidora d’Esports han felicitat públicament els esportistes en nom de la corporació municipal pels títols i ascensos aconseguits. Així mateix, els han agraït el seu esforç i dedicació per haver portat amb orgull el nom de la Seu d’Urgell arreu del territori.
El reconeixement institucional ha posat en valor una temporada històrica per a l’esport local gràcies a les fites següents:
· FC Pirineus: S’ha proclamat campió femení de Lleida en la categoria alevina.
· FC La Seu: Ha aconseguit el títol de Segona Catalana (Grup 5) i el bitllet directe de l’ascens a Primera Catalana.
· Club Atlètic La Seu (futbol sala): L’equip sènior s’ha coronat campió de la Divisió d’Honor Catalana, aconseguint l’ascens a la Tercera Divisió Nacional. Per la seva banda, el conjunt de la categoria cadet també ha celebrat el títol de campió de Lleida.