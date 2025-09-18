Exposició d’etiquetes de formatge de Montserrat Noya, a la Seu

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell acollirà, a partir d’aquest dissabte vinent, 20 de setembre, una exposició basada en la donació de 168.800 etiquetes de formatge de Montserrat Noya, ingressades l’any passat per la col·leccionista a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. La mostra, comissariada per l’artista Alícia Santamaria Binimelis i oberta a tothom, s’inaugurarà a dos quarts de dotze del migdia i es complementarà amb una visita guiada.
La nova exposició oferirà un recorregut pel món del formatge amb una àrea dedicada al disseny gràfic, en què es veuran diferents temàtiques de classificació i, en general, referències que s’han seleccionat per a poder transmetre la recerca de Noya, la vida de la qual també es podrà conèixer a través d’un documental.
La col·leccionista va recopilar més de 300 àlbums d’etiquetes de formatges de països dels cinc continents. La col·lecció destaca per la seva singularitat atès que el recull d’elements específics del món del formatge té molt poca o nul·la tradició a Espanya, alhora que és poc freqüent en la majoria de països amb l’excepció de França i, en menor mesura, la República Txeca, on existeixen algunes associacions.
Amb la donació, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va assumir garantir-ne la custòdia i conservació, citar l’autoria de la col·lecció en publicacions, identificar el conjunt de documents el títol ‘Col·lecció d’etiquetes de formatges de Montserrat Noya Fabregat’ i garantir-ne la lliure consulta.