S’atansa l’Andorra Rally Fullslip

Les sol·licituds d’inscripció al 51 Andorra Rally Fullslip arriben a bon ritme a la seu d’ACA Esportiva. La cursa andorrana se celebrarà els dies 16 i 17 de setembre i enguany tornarà a ser de velocitat per a automòbils clàssics després de deu edicions enfocada exclusivament a la regularitat. Aquest canvi de modalitat propiciarà que l’aficionat pugui gaudir d’un gran espectacle a peu de cuneta, en permetre tornar a viure les grans èpoques del Ral·li d’Andorra amb els cotxes d’aquells temps.

Quan encara falten alguns dies per al tancament del termini d’inscripció ja s’ha confirmat la participació de tres dels més importants pilots andorrans, tots ells antics guanyadors de l’Andorra Rally: Gerard de la Casa, Joan Vinyes i Ferran Font. Si bé el cotxe del primer d’ells encara està per confirmar, el vehicle que utilitzarà Vinyes serà un Seat Ibiza Kit Car (categoria Legend-Tribute) i el de Font serà un Ford Escort RS (categoria pre81). David Aràjol (BMW 325i, pre90), Sergi Aràjol (Peugeot 205, pre90) i Jonathan Domene (BMW 2002, pre75) són alguns dels altres pilots andorrans inscrits.

Una dotzena d’equips procedents de l’Estat espanyol també han enviat la seva inscripció, entre ells el cinc vegades Campió de Catalunya i també vencedor de l’Andorra Rally, Jordi Ventura (Ford Sierra RS Cosworth, pre90). Entre els vehicles d’aquests pilots destaca una important representació de cotxes pertanyents a la categoria Legend, estrictament d’exhibició. Molts d’aquests automòbils són d’una gran importància històrica: Renault 5 Turbo, Porsche 911 ST 2.5, Lancia Delta HF Integrale, Opel Ascona A i B, Talbot Sunbeam Lotus, etc.

El 51 Andorra Rally Fullslip tindrà el nucli de la cursa situat a l’aparcament Prada Casadet d’Andorra la Vella. Es farà una cerimònia de sortida a les 18.30 hores del divendres 16 de setembre des del pont de la Rotonda i hi haurà una única jornada de competició, tota diürna, el dissabte 17 de setembre, entre les 8.30 hores i les 20.15 hores. Es faran 10 trams cronometrats (4 dels quals diferents) que totalitzaran 87 km de velocitat. Tota la informació es va publicant al web oficial www.ralliandorra.com. L’itinerari i el road book es publicaran el dimarts 13 de setembre.

El ral·li, organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra, arriba aquest any a la seva 51a edició. Fins el 2007 l’Andorra Rally Fullslip va ser de velocitat i obert a tota mena de vehicles; de 2008 a 2011 va combinar les modalitats de velocitat per a cotxes moderns i regularitat per a clàssics i va ser aquesta última modalitat l’única convocada a partir de 2012. Després de deu anys, el ral·li torna a la velocitat.

Totes aquestes dades i la història de les 50 edicions del ral·li estan recopilades en el llibre “Ral·li d’Andorra. Un petit país, un gran ral·li”, que l’ACA va editar el 2021 i conté tota la trajectòria del ral·li andorrà. El llibre es pot comprar a l’establiment FNAC Andorra i també a la seu de l’ACA.