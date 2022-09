Conferència adreçada a famílies que tenen persones amb diversitat funcional intel·lectual

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell organitza per al proper dimarts, dia 6 de setembre, una conferència a càrrec del psicòleg Javier Tamarit, amb el títol: “Facilitar Proyectos de vida familiar.” Javier Tamarit, a més de ser un psicòleg de renom, és un dels experts més prestigiosos de l’estat espanyol sobre diversitat funcional intel·lectual i del desenvolupament.

En l’acte, patrocinat per Andbank, es parlarà de com de determinant és l’entorn en el desenvolupament de les persones amb diversitat funcional intel·lectual i del desenvolupament, així com de la importància de crear models de suport orientats a les seves famílies que els ajudin a dur a terme els seus projectes de vida familiar.

L’acte se celebrarà a partir de les 12 hores a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. A banda de Javier Tamarit, també hi seran Celine Mandicó, directora general de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell; Josep Maria Cabanes, sotsdirector general de Banca País d’Andbank; i Àngels Colell, presidenta d’AUFARE, Associació d’Usuaris, Familiars i Representats legals.