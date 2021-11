Sarmiento: “No coneixes mai al 100% els clients, alguns comencen honorables i acaben com a delinqüents”

“No coneixes mai al 100% els clients, ja que aquests canvien”. Així ho ha declarat Isabel Sarmiento, l’excap antiblanqueig de BPA, en una nova sessió del judici de la causa primera de BPA. En aquest sentit ha afegit que “alguns comencen a honorables i acaben com a delinqüents”.

Malgrat això, Sarmiento ha dit que des de l’entitat financera es van fer tots els esforços perquè no hi hagués ingressos d’origen il·lícit abans de la seva intervenció i creu que ho van aconseguir. També ha reiterat que mai van eludir els controls dels reguladors i supervisors bancaris.

Josep Anton Silvestre, el seu lletrat, també s’ha demanat perquè totes les persones que feien intercanvis econòmics en efectiu a Espanya amb l’intermediari Rafael Pallardó no han estat encausades. Ni els clients de BPA ni els d’altres entitats financeres.

En aquests 5 mesos de judici només han declarat dos dels 24 acusats de blanqueig de capitals de la màfia xinesa de Gao Ping, a través de l’empresari Rafael Pallardó. En primer lloc ho va fer Joan Pau Miquel, l’exconseller delegat que va estar explicant-se durant 4 mesos. I ara és el torn d’Isabel Sarmiento, l’excap antiblanqueig. El seu lletrat ja va avisar que pensava interrogar-la almenys fins al gener.

Posteriorment haurien de donar la seva versió dels fets la resta dels processats i passar a la fase de les proves i dels informes del fiscal general, l’acusació particular i les defenses. La vista oral podria durar tranquil·lament fins el juny vinent. A més, hi ha diverses causes relacionades amb la intervenció de BPA que també haurien d’arribar a judici.